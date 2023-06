Ce VPN est rapide, sûr et surtout : il ne coûte que 2,30 euros par mois

Dans un marché du VPN saturé, Surfshark parvient à sortir son épingle du jeu en proposant tout simplement le VPN au meilleur rapport qualité-prix du moment.

Doit-on forcément payer le prix fort pour s’assurer que sa navigation sur le web soit sûre et n’aspire pas nos données privées ? Pour Surfshark, non. Le fournisseur de VPN le prouve avec une remise colossale sur son meilleur abonnement VPN.

Opter pour le forfait VPN Surfshark de deux ans est beaucoup plus avantageux financièrement que de renouveler son abonnement tous les mois. On parle ici d’une économie de 82 % sur l’abonnement mensuel. Le VPN de Surfshark est ainsi facturé 2,30 euros/mois, soit 59,76 euros pour deux ans.

Mieux, Surfshark offre deux mois d’abonnement gratuit pour toute nouvelle souscription. Sans oublier qu’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est disponible pour se faire une idée de la qualité du VPN.

Une sécurité constante

Malgré son petit prix, le VPN de Surfshark rend de grands services. En sécurisant les connexions Internet pour commencer. Le service va jusqu’à obfusquer les données de l’utilisateur, c’est-à-dire les rendre illisibles, pour qu’un fournisseur d’accès Internet ignore s’il utilise ou non un VPN. Une fois le service activé, les données de l’internaute bénéficient du chiffrement AES 256 pour rester entièrement confidentielles. Même un passage sur un serveur du VPN est intraçable puisque Surfshark ne conserve aucun journal de connexion.

En matière de sécurité, Surfshark ne s’arrête pas là. Pour améliorer la confidentialité de l’utilisateur, une option de rotation d’IP permet de modifier automatiquement et régulièrement son adresse IP, sans aucune déconnexion du serveur. Autre fonctionnalité : le double VPN. L’internaute est connecté en simultané à deux serveurs VPN localisés dans deux pays différents, avec un nouveau chiffrement des données à chaque étape de la navigation. Un bon moyen d’être virtuellement intraçable.

La dernière bonne idée de Surfshark concernant la sécurité est le killswitch. Ce système bloque automatiquement l’accès à Internet s’il détecte que l’utilisateur est subitement déconnecté de son serveur VPN. Parfait pour éviter d’exposer ses informations personnelles en cas d’incident de connexion.

Rapide et ultra-complet

S’il fait de la sécurité son cheval de bataille, Surfshark n’en propose pas moins un VPN facile à prendre en main et qui rend la navigation plus agréable. Par exemple, délocaliser sa connexion Internet ne prend qu’un clic. Au lancement de l’application, il suffit de choisir parmi les 100 pays accessibles à travers le monde, pour que la connexion passe par l’un des 3 200 serveurs du parc de Surfshark. Des serveurs qui, dans certains cas, garantissent une vitesse de 10 Gb/s.

Avec CleanWeb 2.0, Surfshark s’assure que la navigation est d’une fluidité exemplaire. Les pubs sont automatiquement bloquées, tout comme les messages de collecte des cookies. Une fonction qui rend les pages plus lisibles, moins gourmandes en débit ou données mobiles, et la consommation de contenu en streaming plus agréable (adieu les pubs sur YouTube). Sans oublier que les pop-ups malicieuses, les tentatives de phishing et autres malwares sont victimes de vigilance de CleanWeb 2.0.

Toutes ces fonctionnalités mises bout à bout peuvent ralentir la vitesse de navigation. Cela dit, Surfshark a mis une solution pour amenuiser ce problème : le split-tunneling. Cette option permet d’exclure un site web ou une application de la protection VPN. L’utilisateur peut donc télécharger un jeu sur Steam via sa connexion Internet habituelle par exemple, sans que le débit soit bridé par la connexion VPN.

Une offre spéciale VRAIMENT économique

Que ce soit pour naviguer en toute sécurité, regarder des vidéos bloquées dans votre pays, jouer en ligne, ou profiter d’une connexion sécurisée dans un lieu public, le VPN de Surfshark est utile au quotidien.

Et son principal avantage est incontestablement son prix. Le VPN de Surfshark est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du moment. L’abonnement de 2 ans est ainsi facturé 2,30 euros mensuels, soit un total de 59,76 euros au bout de 24 mois. Et les nouveaux venus profitent d’un joli cadeau de Surfshark puisque celui-ci offre deux mois d’abonnement supplémentaire.

Cerise sur le gâteau : Surfshark propose à ses jeunes clients de tester le service pendant 30 jours avant de rembourser la première mensualité en cas d’insatisfaction.