Ce VPN pas cher ne fait pas l’impasse sur les fonctionnalités importantes

Les prix des abonnements à des VPN varient du simple au quadruple. Mais cela ne veut pas dire que les VPN les plus accessibles sont les plus pauvres en fonctionnalités. La preuve avec Surfshark.

IP dédiée, double VPN, killswitch… Surfshark est un service qui ne lésine pas sur les fonctionnalités pour aider ses abonnés à profiter d’une navigation sûre et privée sur le Web.

Autant d’options qui pourraient faire gonfler la facture mensuelle, mais qui restent abordables chez Surfshark. En effet, l’abonnement de 2 ans au VPN de Surfshark est ainsi facturé 2,30 euros /mois, soit 59,76 euros au total. Une économie totale de 82 % sur l’abonnement mensuel. Sans oublier que Surfshark offre deux mois d’abonnement gratuit pour toute nouvelle souscription. Mieux, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est disponible pour tester le VPN.

Rester discret sur Internet

À l’heure où les données personnelles valent de l’or sur Internet et les arnaques sont nombreuses, opter pour un moyen de protéger sa navigation web est important. Et la meilleure solution reste présentement le VPN.

Un service que Surfshark fournit avec brio. Ce VPN utilise le chiffrement AES 256 pour protéger et chiffrer les données personnelles d’un internaute. Mieux, Surfshark ne conserve aucun journal de connexion, ce qui rend le passage sur ses serveurs intraçable. Même le fournisseur d’accès Internet est maintenu dans l’ignorance quant à l’usage d’un VPN par l’un de ses clients.

Récemment, Surfshark a dévoilé un nouveau service nommé IP dédiée. Optionnel, il permet à chaque utilisateur du service de profiter d’une adresse IP unique, mais différente de celle fournie par le fournisseur d’accès à Internet. Une stratégie qui permet de naviguer sur les sites et services sensibles aux changements constants d’adresses IP ou de protéger tous les objets connectés utilisant cette adresse. Surfshark permet de localiser l’adresse IP dans l’un des quatre pays suivants : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni et Pays-Bas. Pour profiter de ce service, il est nécessaire de disposer d’un abonnement à un VPN Surfshark, et de souscrire à cette option pour 3,75 euros par mois. Pour l’activer, il suffit de se connecter à son compte VPN Surfshark et sélectionner l’option « Adresse IP dédiée ». Là, il ne reste plus qu’à choisir le pays dans lequel l’adresse doit être localisée.

Bien entendu, Surfshark donne aussi accès à une option de rotation d’IP qui modifie automatiquement et régulièrement l’adresse IP, sans forcer une déconnexion du serveur. Un moyen efficace pour éviter de se faire traquer sur le web. Et avec le double VPN, aussi présent dans l’abonnement Surfshark, l’internaute est connecté en simultané sur deux serveurs VPN localisés dans deux pays différents. De quoi profiter d’une double dose de protection.

En cas de problème, Surfshark peut activer le killswitch. Ce système bloque automatiquement l’accès à Internet en cas de déconnexion subite d’un serveur VPN. L’usager ne se fait donc pas siphonner ses données à son insu en attendant de se reconnecter au VPN.

Un VPN simple à utiliser

L’une des grandes forces du VPN de Surfshark est qu’il est très facile à prendre en main. Au lancement de l’application, il ne suffit que de quelques clics pour choisir parmi les 100 pays accessibles à travers le monde, et ainsi délocaliser sa connexion sur l’un des 3 200 serveurs de Surfshark. Une connexion qui se fait rapidement qui plus est puisque certains serveurs bénéficient d’une vitesse de 10 Gb/s.

L’usage d’un VPN peut avoir un impact sur la fluidité de la navigation. Pour répondre à cette problématique, Surfshark arrive avec deux solutions. La première est le split-tunneling. Cette option permet d’exclure un site web ou une application de la protection VPN. Par exemple, l’utilisateur peut télécharger un jeu sur Steam, sans que ce dernier soit lié au réseau VPN et souffre donc d’une baisse de débit.

La seconde est la fonction CleanWeb 2.0. Celle-ci bloque automatiquement les pubs, les messages de collecte des cookies et les pop-up indésirables. Les pages sont plus lisibles, moins gourmandes en débit ou données mobiles, et donc plus rapides à charger. Même le contenu en streaming profite de ce nettoyage.

Jusqu’à 82 % d’économies

L’ultime force du VPN de Surfshark est son prix. Il peut se targuer d’afficher le meilleur rapport qualité-prix du moment. Le coût de l’abonnement est fixé à 2,30 euros par mois, pour un total de 59,76 euros au bout de 24 mois. Pour ses nouveaux abonnés, Surfshark va même jusqu’à offrir deux mois d’abonnement supplémentaires.

Et comme si cela ne suffisait pas à convaincre les internautes de craquer pour un VPN aussi sûr que rapide, Surfshark propose à ses clients de tester le service pendant 30 jours. S’ils ne sont pas satisfaits, Surfshark rembourse la première mensualité avant de terminer le contrat.