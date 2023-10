Vous êtes près d’un sur deux à utiliser un VPN au quotidien

Est-ce que l'usage d'un VPN fait partie de vos habitudes ou pas du tout ? C'était le sujet de notre sondage de la semaine dernière.

Les VPN peuvent servir à de nombreux usages. Souvent cantonné à la consultation du catalogue Netflix à l’étranger, son intérêt peut aussi se trouver du côté de la sécurisation des données. Ils permettent en effet de chiffre les données, ou de permettre un accès sécurisé pour une entreprise.

S’ils ne se valent pas tous, le principe est toujours plus ou moins le même : vous connecter grâce à un tunnel (ou un protocole de connexion chiffré) vers un serveur VPN à distance. Toutes vos données passeront alors par ce dernier.

Aujourd’hui, il est possible de se payer un abonnement à l’un des multiples services de VPN à un prix relativement accessible. De nombreuses promotions pullulent sur le web (coucou les placements produits sur YouTube).

Utilisez-vous un VPN ?

Si dans notre environnement un peu porté sur la Tech, nous côtoyons beaucoup d’utilisateurs·rices de VPN, cela n’est pas forcément représentatif. C’est pourquoi nous souhaitions vous demander, à l’occasion de notre sondage de la semaine dernière, si vous utilisez un de ces services.

Vous avez été plus de 1000 à participer à ce sondage et le moins que l’on puisse dire, c’est que les VPN ont plutôt la côte. 44,9 % des participants au sondage ont ainsi déclaré qu’ils utilisaient bel et bien un service de VPN régulièrement. C’est le cas notamment de crazyplane qui vit à l’étranger et expliquer utiliser un VPN « pour pouvoir regarder, enregistrer certains programmes sur les chaînes françaises, qui sont inaccessibles autrement ». Il en va de même pour Mohamed Aboubakar qui est souvent à l’étranger et utilise ce service pour regarder les catalogues français des plateformes de VOD. Pour Machin Bidule, le VPN est une solution pour accéder à un jeu mobile, Warzone Mobile, qui n’est pas encore disponible dans tous les pays.

Derrière, 29 % des répondants indiquent ne jamais utiliser de tel service. Enfin, 26 % des participants utilisent des VPN, mais de manière plus ponctuelle.