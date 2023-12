Freelances : voici pourquoi un VPN est un outil de travail indispensable

Confier une mission à un freelance requiert de la confiance. Si vous en êtes un, vous savez bien que votre talent ou la qualité de votre travail ne suffit pas. Ceux qui font appel à vous ont aussi besoin de s’assurer que leurs données ne sont pas en danger entre vos mains. Avec un VPN, vous pouvez faire la différence.

La France compte aujourd’hui plus d’un million de freelances, soit deux fois plus qu’il y a 10 ans. Ces développeurs, webdesigners, rédacteurs web ou encore community managers ont fait le choix de la liberté, tant concernant leurs horaires que leur lieu de travail.

Tantôt dans un espace de coworking, à la terrasse d’un café ou depuis les tropiques, ces « digital nomades » se doivent de sécuriser leur connexion, par un VPN notamment. Il serait dommage de dire adieu à tout ce confort et à une réputation durement gagnée pour une fuite de données clients. Revenons sur les principaux atouts des VPN pour les freelances.

Mettre ses données et celles de ses clients à l’abri

Si la majorité des indépendants travaillent à domicile, essentiellement pour des questions de confort et de coût, il n’est pas rare de les croiser au détour d’un café ou dans un parc, surtout à l’arrivée des beaux jours. Certains partent même à l’étranger pour accéder à un cadre de travail encore plus favorable.

Mais voilà, si ce statut procure une grande souplesse en matière d’organisation, quelques précautions s’imposent dès lors qu’ils quittent leur domicile ou leur bureau. Les freelances passent en effet la majeure partie de leurs journées en ligne, connectés au back office de leurs clients, à éditer et à transférer des documents confidentiels, ou encore en visioconférence.

Or, une fois à l’extérieur, à moins d’utiliser les données mobiles de leur smartphone, les indépendants dépendent de réseaux Wi-Fi publics, et donc peu sécurisés. Difficile dans ce cadre de garantir à leurs partenaires une confidentialité de leurs données.

À moins d’installer un VPN. Plutôt que de laisser le flux de données à la merci des hackers, le VPN se charge de créer un tunnel sécurisé à travers lequel transiteront les données. Ces dernières sont en prime chiffrées de bout en bout afin que personne ne puisse les lire et les utiliser.

Les documents les plus sensibles restent donc à l’abri, tout comme les identifiants et mots de passe qu’ils sont amenés à saisir pour se connecter à leurs différentes interfaces professionnelles.

Certains VPN comme celui de NordVPN proposent des fonctionnalités de sécurité encore plus avancées, comme le « kill switch », chargé de bloquer tous les flux lorsque la connexion au VPN est interrompue, ou encore une protection complète contre les cybermenaces (malwares, ransomwares, phishing).

Faire voyager son adresse IP pour réduire le coût de ses billets d’avion

S’ils sécurisent la connexion, les VPN optimisent aussi la confidentialité des documents et des informations que les freelances transmettent par internet à leurs clients. Mieux, toutes leurs données, y compris celles relatives à leur navigation, deviennent inaccessibles à des tiers.

Pour ce faire, en plus de créer un tunnel sécurisé pour le flux de données, les VPN masquent aussi leur adresse IP pour ne laisser apparaître que celle du serveur VPN sur lequel ils se sont connectés.

Pour aller encore plus loin, ces dispositifs se chargent également de bloquer automatiquement tous les cookies. Même les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ne peuvent pas accéder à leur historique de navigation.

Si un tel niveau de confidentialité est un indispensable au quotidien, il l’est d’autant plus lors de leurs déplacements professionnels. En tant que freelance, que vous décidiez de vous exiler quelques semaines sous les tropiques ou que vous partiez en Europe pour assister à un salon, les VPN peuvent vous faire économiser sur votre billet d’avion.

Les compagnies aériennes sont reconnues pour modifier leurs prix en fonction de votre localisation, du temps que vous passez sur leur site, ainsi que du nombre de fois où vous vérifiez les tarifs pour un vol. Ainsi, si vous cherchez à rejoindre Berlin depuis Paris, vous localiser aux États-Unis par exemple peut vous permettre d’obtenir des tarifs plus bas.

Attention, pour optimiser votre stratégie, pensez à supprimer tous les cookies avant de vous connecter au VPN et de commencer vos recherches.

Accéder à l’ensemble de ses outils de travail, quel que soit le pays

Certains pays comme la Chine ou l’Iran appliquent des censures et vous empêchent d’accéder à certains contenus, comprenant notamment les réseaux sociaux et les médias en ligne. Grâce à la délocalisation de votre adresse IP dans le pays de votre choix, les VPN vous permettent donc de lever efficacement toutes ces barrières et d’accéder aux sites et applications que vous souhaitez.

Sur le même principe, ils deviennent indispensables pour accéder à tous vos outils professionnels, surtout lorsque vos clients bloquent automatiquement l’accès à leur back office depuis l’étranger.

En bonus, vous pourrez aussi retrouver toutes vos séries préférées sur vos plateformes SVOD et une fois de retour en France, vous pouvez exiler votre adresse IP vers les États-Unis, l’Angleterre ou encore la Corée du Sud, afin de découvrir les dernières nouveautés, qui ne seraient pas encore arrivées dans l’Hexagone.

Améliorer le débit de sa connexion Internet

En France, grâce à la Neutralité du Net, les FAI ne sont pas autorisés à brider votre connexion. Mais ce n’est pas le cas partout. Les États-Unis par exemple n’interdisent pas cette pratique et certains pays émergents en ont besoin, pour des questions de coût et de limitations technologiques.

Lorsque vous voyagez, vous pouvez donc être contraint non seulement par la qualité du réseau auquel vous vous connectez, mais aussi par les limitations imposées par le FAI. Certes, les VPN ne feront pas de miracle sur le débit si le réseau est de mauvaise qualité, mais avec la délocalisation de l’adresse IP, cet outil fait sauter les bridages du FAI. Parfait pour optimiser autant que possible sa connexion.

Comment choisir son VPN en tant que freelance ?

En tant que « digital nomade », les freelances ont à la fois besoin de sécuriser leur connexion et de garantir la confidentialité de leurs données ainsi que celles de leurs clients. Et ce, quel que soit le réseau auquel ils se connectent et le pays dans lequel ils se trouvent.

Les protocoles de sécurité offerts par le VPN, ainsi que les diverses options attenantes comme le « kill switch », la politique no-log, c’est-à-dire l’absence de journalisation de vos connexions, ou encore les protections additionnelles, sont donc à regarder de près.

Ensuite, il faut veiller à ce que le nombre de serveurs proposés par le VPN et la variété de pays où délocaliser son adresse IP soit suffisamment important.

Enfin, le dernier point à vérifier concerne le débit autorisé. Certains VPN (généralement les versions gratuites) limitent la bande passante. Le but d’un VPN étant de profiter au mieux de sa connexion, il est préférable de bannir les solutions les plus restrictives.

Autant de critères sur lesquels NordVPN excelle. À partir de 3,79 euros par mois, soit moins qu’un soda en terrasse, l’éditeur met à votre disposition 5962 serveurs ultra-rapides répartis dans 60 pays.

Côté sécurité et confidentialité, c’est aussi l’un des plus complets et des plus performants du marché, puisqu’il propose :

son protocole de connexion NordLynx offrant de bons débits ;

un chiffrement AES à clés 256 bits, approuvé par la plupart des organisations gouvernementales ;

une fonctionnalité « kill switch » pour ne jamais exposer ses données, même en cas de déconnexion au serveur du VPN ;

une protection contre la plupart des cyber-menaces ;

un bloqueur de publicité et de cookies ;

une fonctionnalité de « split tunelling » pour déterminer manuellement pour quelles applications recourir au VPN ;

une politique stricte de zéro journalisation.

Et pour aller encore plus loin, NordVPN surveille le dark web et vous alerte dès lors que vos données sont compromises.

NordVPN propose aussi en option quelques outils pratiques comme un gestionnaire de mots de passe, jusqu’à 1 To de stockage cloud sécurisé, la création d’un réseau Mesh privé pour optimiser d’autant plus la confidentialité de ses données.