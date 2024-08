Proton Duo : que propose ce nouvel abonnement ?  

Proton et sa suite d’applications plus respectueuse de la vie privée de ses utilisateurs se dote d’une nouvelle formule pensée à deux.

Proton propose une offre de protection en Duo // Source : Proton

La société suisse Proton souhaite proposer des alternatives aux services Google et Microsoft plus respectueuses de nos données. L’entreprise propose dès aujourd’hui une nouvelle offre de protection pouvant couvrir deux personnes.

À deux, c’est toujours mieux

L’entreprise suisse cible cette fois-ci les duos, que ce soit un ou une partenaire, un membre de la famille. Proton s’interroge sur la situation dans laquelle un partenaire ou un membre de votre famille utiliserait leur solution sécurisée et l’autre non pouvant alors partager par inadvertances des informations sensibles que l’un aurait protégé.

Proton Duo est une nouvelle formule d’abonnements proposant 1 To d’espace de stockage. Chaque utilisateur bénéficie d’une adresse e-mail cryptée, d’un calendrier, d’un espace de stockage pour les fichiers, d’un gestionnaire de mots de passe ainsi que d’un VPN.

La formule Proton Duo est proposée à 180 euros à l’année, soit 14,99 euros par mois, soit 90 euros par personne à l’année. À titre de comparaison, la formule solo est proposée à 9,99 euros par mois, soit 120 euros par an.

L’entreprise suisse indique également que c’est une offre promotionnelle, mais que la réduction, elle, sera permanente pour les personnes ayant souscrit à l’offre.

Comme Google, mais en mieux

Proton marche sur les plates-bandes de Google et ne s’en cache pas. Le responsable presse, Will Moore, a déclaré à The Verge en juillet dernier : « Tout ce que Google propose figure sur notre feuille de route ».

En dix années d’existence, Proton a amélioré ses produits d’un point de vue pratique et esthétique. S’attaquant aux partages des photos ou encore plus récemment à l’outil Google Docs avec sa propre mouture Proton Docs. Reste à savoir qui sera le prochain.

