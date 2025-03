L’abonnement Norton 360 à moins de 30 euros par an : prix mini pour cybersécurité maximale

Pendant les prochains jours, le prix de l’antivirus Norton 360 passe sous la barre des 30 euros. Avec des tarifs aussi bas, couvrir efficacement ses appareils n’a jamais été aussi économique.

Un abonnement d’un an à moins de 30 euros (la première année) pour assurer la sécurité de 5 PC, Mac, tablettes ou smartphones, ce n’est vraiment pas cher. C’est l’une des promotions mise en place actuellement par Norton jusqu’au 25 mars prochain.

On vous explique le détail de ces différents abonnements et ce qu’ils permettent réellement en termes de cybersécurité et de protection des données personnelles.

Norton 360 Deluxe et Advanced : une boîte à outils de cybersécurité hyper complète

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’offre de Norton 360 en version Deluxe ou Advanced est franchement généreuse. Non seulement l’abonnement comprend la couverture de 5 à 10 appareils simultanés, mais il assure en plus une protection antivirus complète (contre les virus, les malwares, les ransomwares et le piratage). Il embarque en plus un VPN, un système de contrôle parental et même un espace de stockage dans le Cloud de 50 à 200 Go. Une protection complète qui permet d’économiser sur tous les tableaux.

La protection antivirus de Norton 360 est d’ailleurs considérée comme l’une des meilleures du marché. Le site de référence de tests d’antivirus allemand AV-Test le certifie comme l’un des meilleurs antivirus du moment, avec un score parfait de 6/6 sur la protection, les performances et l’utilisation. Norton 360 se débrouille ainsi particulièrement bien dans la détection des virus récents. D’autant qu’il ralentit moins les appareils que ses concurrents et ne crée pratiquement jamais de faux positif. Un comportement exemplaire.

Dans sa version Advanced, Norton 360 propose par ailleurs un module Dark Web Monitoring, qui permet de recevoir une alerte quand vos données personnelles (adresse e-mail, numéro de téléphone, entre autres) sont détectées sur le Dark Web. En cas d’usurpation d’identité, Norton propose même un service d’aide à la restauration d’identité, grâce à un spécialiste qui vous accompagne dans vos démarches.

Quelles sont les différences entre Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced ?

Jusqu’au 25 mars, Norton baisse le prix de Norton 360 Deluxe (71%) et Norton 360 Advanced (74%) (par rapport au prix de renouvellement). Deux formules ressortent particulièrement du lot : l’abonnement Deluxe et l’abonnement Advanced. Les deux abonnements partagent la même base, à savoir l’intégration d’un antivirus performant, d’un VPN, du contrôle parental et d’un espace de stockage dans le Cloud.

L’abonnement Norton 360 Deluxe est à 29,99 euros la première année (sans engagement), tandis que l’abonnement Norton 360 Advanced est à 34,99 euros la première année (sans engagement également). L’abonnement Advanced comprend ainsi plus d’options :

10 appareils sont couverts simultanément ;

l’espace de stockage dans le cloud est de 200 Go ;

l’ajout d’une option contre la prise de contrôle de compte de réseaux sociaux ;

ajout d’une option d’aide à la restauration d’identité en cas d’usurpation d’identité ou de portefeuille volé.

Pour faire plus simple : l’abonnement Advanced s’adresse avant tout aux familles pour couvrir l’ensemble des appareils du foyer. Les options d’assistance sont quant à elles la garantie de savoir comment réagir en cas d’usurpation d’identité.