La nouvelle Tesla Model Y, bonus écologique 2024 et faillite dans le vélo – L’actu Survoltés de la semaine

La dernière semaine de l’année 2023 n’a pas été très calme dans le secteur de la voiture électrique et du vélo électrique. Au menu de ce récap' hebdomadaire spécial Survoltés : une nouvelle Tesla Model Y qui pourrait être privée de bonus écologique français, le nouveau montant du bonus écologique 2023 a justement été annoncé et une énième faillite dans le secteur du vélo.

Une nouvelle version de la Tesla Model Y à venir, avec un mais

La Tesla Model Y, l’un des véhicules électriques les plus vendus au monde, s’apprête à être commercialisée avec une toute nouvelle version. La production à grande échelle du SUV électrique est prévue pour mi-2024 à la Gigafactory de Shanghai, mais cette localisation pourrait affecter son attractivité sur le marché français en la privant de bonus. Son arrivée à la Gigafactory de Berlin prévue ultérieurement pourrait cependant lever cette interdiction.

Voici le nouveau montant du bonus écologique 2024

Le bonus écologique en France, une aide gouvernementale pour l’achat de véhicules électriques, subira une baisse importante en 2024. L’aide passera de 5 000 à 4 000 euros pour les véhicules neufs sous les 47 000 euros TTC, et le bonus pour les voitures électriques d’occasion sera supprimé. Cette réduction pourrait impacter les ventes de voitures électriques, malgré le maintien d’un bonus de 7 000 euros pour les foyers à revenus modestes.

Nouvelle faillite dans le vélo

Hövding, une entreprise suédoise spécialisée dans les casques de vélo avec airbag, a déclaré faillite après 12 ans d’activité. La décision de l’Agence suédoise de la consommation d’interdire les ventes de leur produit phare, le Hövding 3, aurait sérieusement handicapé la société. La situation de cette dernière a été aggravée par des problèmes de qualité et un service client bancal.

Notre test de la semaine : la veste vélo Decathlon Btwin 540

La veste vélo Decathlon Btwin 540, conçue pour améliorer la visibilité nocturne des cyclistes, a été testée par Frandroid. Offrant un bon niveau d’imperméabilité et dotée de bandes réfléchissantes efficaces, cette veste se distingue par son style sobre et sa praticité. Vendue à 80 euros, elle propose un bon rapport qualité-prix, alliant confort, protection et visibilité, tout en s’intégrant facilement dans votre look de la vie quotidienne.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes