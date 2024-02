30 000 € de baisse de prix sur une voiture électrique, 1600 km d’autonomie chez Volkswagen et une batterie XXL pour VAE – L’actu Survoltés de la semaine

Sur Survoltés, la semaine du 12 février 2024 a été marquée par des actualités diverses et variées : une batterie XXL pour les vélos électriques qui promet une autonomie ultra-élevée, la baisse de prix spectaculaire (30 000 euros !) de la Lucid Air, pour mieux concurrencer la Tesla Model S, et la batterie aux 1 600 km d'autonomie de Volkswagen pour les voitures électriques.

Lucid baisse de 30 000 € le prix de sa voiture électrique aux 800 km d’autonomie qui devient moins cher que la Tesla Model S

Lucid Motors a réduit le prix de sa berline électrique Air de près de 30 000 euros, rendant cette voiture électrique plus compétitive face à la Tesla Model S. La Lucid Air, qui offre plus de 800 km d’autonomie, est désormais disponible à partir de 85 000 euros en Europe, contre 109 000 euros précédemment. La baisse atteint jusqu’à 30 000 euros pour les versions plus haut de gamme.

Volkswagen : 1 600 km d’autonomie pour ses futures voitures électriques grâce à cette nouvelle batterie

Volkswagen s’associe à l’entreprise américaine 24M pour développer une batterie Lithium-Métal révolutionnaire, promettant jusqu’à 1 600 km d’autonomie et une durée de vie dépassant les 800 000 km. Cette technologie, qui élimine le risque de formation de dendrites, pourrait équiper les futures voitures électriques de Volkswagen, offrant une densité énergétique accrue et une fiabilité inégalée. Volkswagen, détenant 25 % des parts de 24M, envisage d’intégrer cette batterie dans ses véhicules électriques, marquant un tournant majeur dans l’industrie automobile.

L’autonomie des vélos électriques va devenir monstrueuse grâce à cette nouvelle batterie Bosch

Bosch lance le PowerPack 800 Frame, une batterie pour vélos électriques offrant une capacité énergétique supérieure sans augmenter les dimensions. Destinée aux longues sorties, vélos cargos, et speedbikes, elle promet des autonomies allant jusqu’à 300 km en combinaison DualBattery. Avec un poids de 3,9 kg, cette innovation permet une interopérabilité étendue entre les différentes batteries Bosch, augmentant significativement les possibilités d’usage des VAE.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes