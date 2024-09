Ce camion électrique Tesla a déjà parcouru 400 000 km, et son bilan est impressionnant

Tesla a déjà lancé une centaine de poids-lourds électrique, les Semi, à travers les États-Unis grâce à une collaboration avec PepsiCo. Un test grandeur nature permettant d’affiner les réglages du Semi. Un exemplaire a déjà parcouru plus de 400 000 km et nous en apprend davantage sur le vieillissement et la consommation du camion d’Elon Musk.

Par essence, un poids-lourd cumule de nombreux kilomètres à son compteur. C’est actuellement ce que fait une flotte de 100 Tesla Semi, accumulant des kilomètres pour parfaire le développement du modèle !

Un exemplaire a déjà dépassé 400 000 km

Depuis un an et demi, un parc d’une centaine de Tesla Semi sillonne les routes de l’Amérique du Nord. Au total, plus de 12 millions de kilomètres ont déjà été effectués par cette armada de camions électriques (7,5 millions de miles).

Mais le plus impressionnant est cet exemplaire, cumulant à lui seul plus de 400 000 km, soit 250 000 miles. Son chauffeur n’a pas chômé et permet d’en apprendre plus sur le projet de poids-lourds électriques porté par la firme d’Elon Musk.

Une efficience énergétique meilleure qu’espérée !

Le directeur du programme Tesla Semi, Dan Priestley, a fait une présentation lors de la conférence IAA en Allemagne pour faire le point sur l’évolution du programme. On peut y apprendre que le taux de disponibilité des Tesla Semi depuis un an et demi est de 95 %. Les arrêts sont peu nombreux, un argument intéressant pour les sociétés de transport.

Tesla a aussi présenté des résultats de consommation énergétique : le Semi consomme 100 kWh/100 km, ce qui correspond à 1,6 kWh par mile, contre les 1,7 kWh par mile annoncés au lancement du projet. Une consommation faible permettant au Tesla Semi de rouler plus de 1 600 km par jour (1 000 miles). Pour y parvenir, le poids-lourd électrique doit avoir une batterie XXL ; nous avons estimé la taille de la batterie du Tesla Semi à 900 kWh.

Tesla répond ainsi aux sceptiques qui pensent qu’un camion électrique ne pourra pas remplacer un tracteur diesel. Cette capacité de 1 600 km par jour surpasse largement la moyenne quotidienne d’un routier en France. Selon le Service des données et études statistiques et son « Enquête sur la durée de travail des conducteurs routiers par lecture de chronotachygraphes« , un chauffeur routier français parcourait 467 km par jour en 2021.