Après avoir fait faillite, ce constructeur coréen va bientôt dévoiler une nouvelle voiture 100 % électrique

KGM (ex-SsangYong) devrait surprendre Kia et Hyundai en lançant dès le début de l’année un pick-up électrique. L’ambition est grande, d’autant plus que l’entreprise a connu une période de difficultés.

Concept KGM 0100 // Source : InsideEVs

KGM ne vous dit certainement rien, pourtant il s’agit de la renaissance d’un constructeur autrefois connu en Europe pour des véhicules au physique discutable. Il s’agit de SsangYong. La marque coréenne a fait faillite en 2020, mais la revoici sous le nom de KGM et pleine d’ambition. Parmi les projets de KGM, un pick-up électrique qui pourrait bien être le premier produit en Corée.

Une évolution de la plateforme déjà existante

Bien que KGM paraisse plein d’ambition, développer une plateforme pour un seul modèle est une solution coûteuse que les constructeurs préfèrent éviter. Pour le pick-up électrique KGM Musso EV, le constructeur semble être parti de la plateforme déjà utilisée par l’Actyon et le Torres, selon les informations d’InsideEVs.

Concept KGM 0100 // Source : InsideEVs

Peu d’informations sont données par le constructeur, il n’y a donc pas de certitude sur la batterie utilisée pour le Musso EV. Certaines rumeurs évoquent la batterie de 73,2 kWh présente dans le Torres, lui offrant une autonomie de 462 km en cycle WLTP. Mais attention, si un tel choix est fait par KGM, l’autonomie du Musso devrait être bien inférieure, en raison de l’ajout d’un second moteur pour une transmission intégrale incontournable sur un pick-up, de la prise au vent accrue et du poids en hausse. Il devrait avoir du mal à dépasser 300 km d’autonomie WLTP.

À titre de comparaison, pour offrir 429 km d’autonomie selon la norme WLTP le Ford F-150 Lightning utilise une batterie de 98 kWh.

Davantage un effet de mode qu’un vrai utilitaire

Les pick-up sont prisés pour leur capacité à aider les professionnels et les personnes ayant un mode de vie d’aventurier au quotidien. Pratiques pour charger des matériaux de construction, des machines ou encore des motos ou un quad, les pick-up se doivent d’avoir une grande capacité de chargement.

Concept KGM 0100 // Source : InsideEVs

Toutefois, en utilisant une plateforme dérivée de SUV, pas sûr que le KGM Musso EV soit capable de charger aussi lourd qu’un Ford F-150 Lightning (907 kg), qu’un Dodge Ram 1500 REV (1,22 tonne) ou qu’un Tesla Cybertruck (1 000 kg).

Autre caractéristique qui nous met la puce à l’oreille concernant sa capacité de charge réduite : le fait que ce pick-up va utiliser une caisse autoportée et non un châssis échelle, plus robuste, habituellement utilisé pour les franchisseurs et les pick-up. Si le Mercedes Classe G 580 e est aussi bon en tout-terrain, c’est parce qu’il utilise un châssis échelle.

Un pick-up au nez et à la barbe de Kia et Hyundai

Les deux grands constructeurs coréens sont en train de travailler, eux aussi, sur des pick-up électriques. Il s’agit du Kia Tasman, prévu pour le second semestre de 2025. Du côté de Hyundai, il y a encore peu d’informations à ce sujet, ce qui laisse présager un lancement pas avant 2026.

Concept KGM 0100 // Source : InsideEVs

Cela signifie donc qu’en lançant le KGM Musso EV au cours du premier trimestre en Corée, KGM sera le premier constructeur coréen à présenter un pick-up électrique. Le titre est anecdotique, car il existe déjà des pick-up électriques sur le marché, mais cela pourrait avoir pour conséquence d’agacer Kia ou Hyundai. Cependant, en prenant un temps de développement plus long, Kia et Hyundai pourraient présenter des modèles plus robustes et mieux adaptés à un usage professionnel.