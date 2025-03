Volkswagen ne fera « plus jamais cette erreur », les nouveaux vélos électrique Lidl et la Renault Mégane électrique qui se recharge 2 fois plus vite – Le récap’ Survoltés

Cette semaine, l’actualité était intense chez Survoltés dans le domaine 100 % électrique. On note la sortie de nouveaux vélos électriques abordable chez Lidl, Total qui a trouvé la solution pour diviser par deux les temps de recharge d’une voiture électrique et Volkswagen qui revient en arrière et s’éloigne de Tesla.

Lidl lance 4 nouveaux vélos électriques à petit prix avec une nouveauté inédite

La troisième génération de vélos électriques Lidl est là : voici les Crivit X.3 et Y.3, tous les deux déclinés en cadre haut et cadre bas. Mais surtout, cette nouvelle fournée accueille une version dotée d’une courroie d’un côté… et une autre équipée d’une transmission Shimano à 9 vitesses. Une première pour les VAE de l’enseigne.

La Renault Mégane électrique se recharge 2 fois plus vite avec cette nouvelle batterie Total

TotalEnergies développe une nouvelle solution pour refroidir les batteries des voitures électriques, en les immergeant dans un liquide. Testée sur une Renault Megane E-Tech, elle permettrait de diviser les temps de recharge par deux tout en augmentant l’autonomie.

« Nous ne ferons plus jamais cette erreur » : Volkswagen prend une décision qui va à contre-courant de Tesla

La mode est à l’épuration des planches de bord pour donner un aspect moderne aux véhicules. Mais à l’usage, il est très souvent difficile de trouver les fonctionnalités essentielles de la voiture. Pour simplifier l’utilisation, Volkswagen annonce donc la réintroduction des boutons physiques pour certaines fonctions essentielles.