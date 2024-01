Le robot solaire Mars Bot ne roulera jamais sur Mars, mais c’est une belle vitrine technologique

Jackery a profité du CES 2024 pour dévoiler trois produits. Et, les trois produits sont intéressants.

Se démarquer dans le monde des batteries en 2024 est un vrai défi. Des noms comme EcoFlow, Jackery, Anker, Bluetti, Infinity Power… la liste est longue et les innovations doivent être audacieuses. Et quoi de mieux pour attirer l’attention qu’un robot inspiré des missions sur Mars.

Un robot solaire

C’est exactement ce qu’a fait Jackery en dévoilant son générateur solaire Mars Bot lors du CES 2024. Ce produit est moins une offre commerciale qu’une vitrine du savoir-faire de l’entreprise. Le Mars Bot se distingue par sa mobilité, grâce à quatre roues et une capacité à éviter les obstacles.

Son châssis est fabriqué dans un alliage d’aluminium, choisi pour sa légèreté et sa robustesse. La mobilité du Mars Bot a deux avantages majeurs. Premièrement, elle évite le transport d’une batterie lourde. Deuxièmement, elle permet au robot de suivre le soleil, grâce à un traqueur solaire intégré, optimisant ainsi la capture de l’énergie solaire. Ses ailes solaires, une fois déployées, offrent une sortie de 600 W, correspondant à une efficacité de conversion solaire de 25 %.

Au-delà de l’énergie solaire, le Mars Bot peut se connecter au réseau électrique de la ville. Il est conçu pour stocker l’énergie excédentaire, qui peut être utilisée en cas d’urgence, tout en réduisant les coûts énergétiques. Intelligent, il sait quand recharger ses batteries, soit en utilisant la lumière solaire, soit en se dirigeant vers une station de charge, garantissant ainsi une gestion optimale de l’énergie.

Bien qu’aucun prix ni détails techniques précis n’aient été divulgués, ce générateur solaire, inspiré par Opportunity, le célèbre rover martien, a une mission claire : mettre en avant l’innovation et la créativité de Jackery. Et il semble que ce pari audacieux porte ses fruits, car le Mars Bot fait déjà beaucoup parler de lui.

Jackery ne s’est pas arrêté là avec ses produits. En plus du Mars Bot, l’entreprise a également dévoilé un produit pratique : un générateur solaire conçu spécifiquement pour les tentes de toit. Cette tente est équipée de panneaux solaires de 1000 W couplés à une batterie portable de 1264 Wh. Elle intègre un matelas en mousse à mémoire de forme, un éclairage adapté, un tissu à la fois imperméable et respirant, et un isolant pour améliorer le confort thermique. L’idée derrière cette tente est simple, mais ingénieuse : fournir un espace de vie confortable tout en permettant de recharger divers appareils électroniques.

Une tente de toit et un générateur complet

Le système de cette tente de toit solaire est capable de délivrer jusqu’à 6 kWh de puissance, produisant environ 4,96 kWh d’énergie par jour, selon la localisation et les conditions météorologiques. Cette capacité énergétique est suffisante pour alimenter des appareils tels qu’une cafetière, un réfrigérateur portable ou même un projecteur vidéo.

Enfin, Jackery a également lancé le Solar Generator 2000 Plus 400W, un générateur solaire de grande envergure. Avec une capacité impressionnante de 10 kWh, il peut couvrir la consommation énergétique d’une maison pendant 1 à 3 jours. Son onduleur intégré permet de brancher des panneaux solaires d’une puissance allant jusqu’à 1200 W. Un atout majeur de ce système est sa capacité à gérer les pannes de courant grâce au Transfer Switch, qui bascule automatiquement de l’alimentation réseau à l’énergie solaire, assurant ainsi une continuité d’alimentation en toutes circonstances.