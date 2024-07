Dans les coulisses de Beem, le Tesla français de l’énergie solaire

Des panneaux solaires design et efficaces, fabriqués en France ? C'est le pari de Beem, jeune pousse nantaise qui bouscule les codes de l'énergie solaire. Visite guidée de son site de production en compagnie de Ralph Feghali, CEO et co-fondateur.

À quelques encablures de Nantes, une révolution énergétique est en marche. Bienvenue chez Beem, start-up française qui, à peine quatre ans, s’est imposée comme un acteur du solaire grand public en Europe. En plus du siège social situé sur l’Ile de Nantes, dans un bâtiment de 3000 m² en banlieue de Nantes, une équipe passionnée s’active pour concrétiser une vision : rendre l’énergie solaire accessible, désirable et performante. Notre guide pour cette visite n’est autre que Ralph Feghali, CEO et co-fondateur de l’entreprise.

« On est les seuls à avoir un panneau solaire reconnaissable, c’est capital pour identifier nos produits au premier coup d’œil », explique fièrement Ralph Feghali. Et pour cause : le motif floral qui orne les panneaux Beem est devenu leur signature, un coup de maître dans un secteur où l’esthétique était jusqu’alors reléguée au second plan.

Depuis sa première commercialisation en janvier 2021, Beem a connu une croissance exponentielle. « Première année : 1 MW, deuxième année : 5 MW, aujourd’hui : 1 MW par mois », détaille Ralph Feghali.

L’usine, qui tourne pendant notre visite avec une seule ligne de production, a « la capacité de quadrupler la production ». Une flexibilité nécessaire pour répondre à une demande qui ne cesse de croître, portée par un réseau de distribution en pleine expansion. « On se rapproche des 500 points de vente en Europe, 300 points de vente, on a fait rentrer Carrefour récemment », se réjouit le CEO.

L’expérience client au cœur de la stratégie

Si Beem se démarque par ses produits, c’est aussi par l’attention portée à l’expérience utilisateur. « Quand on achète un kit, comment faire pour qu’il se monte facilement ? On a développé un système de patron avec des gommettes pour bien percer« , explique Ralph Feghali. Une approche qui vise à rendre l’installation aussi simple que possible, même pour les non-initiés.

Cette philosophie se retrouve dans tous les aspects de l’offre Beem, de l’unboxing soigné – « l’Apple de l’énergie« , comme ils aiment se définir – à l’application qui permet de suivre sa production en temps réel. « Les gens deviennent accros pour suivre leur consommation, ils deviennent concernés », note le co-fondateur. Une stratégie qui semble porter ses fruits, créant une véritable communauté d’utilisateurs engagés.

Beem a fait un choix stratégique audacieux : se concentrer sur les domaines où l’entreprise peut réellement créer de la valeur ajoutée. Ainsi, si les cellules solaires et les batteries proviennent de Chine, Beem excelle dans la conception des designs, le développement logiciel et la création d’un écosystème complet. « On s’intéresse à la conception, à la commercialisation et à l’optimisation », précise le CEO.

Les partenaires de Beem fabriquent les panneaux selon leurs caractéristiques, tandis que l’entreprise nantaise se charge de l’assemblage final, de la personnalisation et du contrôle qualité. Cette approche permet à Beem de se différencier par l’expérience client, l’unboxing et l’installation, l’esthétique des produits et l’intelligence de son écosystème, plutôt que par la simple production de matériel. C’est là que réside la véritable innovation de Beem : transformer des composants standards en une solution solaire unique.

Un écosystème complet en devenir

Mais Beem ne compte pas s’arrêter aux panneaux solaires. L’entreprise développe un écosystème complet, comprenant des batteries de stockage et bientôt une borne de recharge pour véhicules électriques bidirectionnelle. « Mon intuition, c’est que les gens vont acheter des batteries, comme ils achètent des frigos », prédit Ralph Feghali.

L’objectif ? Permettre aux utilisateurs de maximiser leur autonomie énergétique. « Le nerf de la guerre : comment vais-je être le plus autonome possible », résume le CEO. Un défi qui se pose par une gestion intelligente de l’énergie produite et stockée, ouvrant la voie à de futures innovations.

Avec ses 50 employés répartis entre technique, marketing et communication, Beem incarne une nouvelle génération d’entreprises françaises, qui allie innovation technologique et conscience environnementale. Leur mot d’ordre ? « Nous nous soucions, nous osons, nous recherchons l’excellence ». Une philosophie qui se traduit par une approche pragmatique : « On fait beaucoup avec pas beaucoup, on va à l’essentiel », souligne Feghali.

Fort d’une levée de fonds de 30 millions d’euros, Beem semble avoir les moyens de ses ambitions. Reste à voir si l’entreprise parviendra à maintenir sa croissance tout en conservant son ADN. Dans un marché du solaire en pleine effervescence, avec une offensive chinoise, énorme, Beem a peut-être trouvé la formule magique pour briller durablement. Avec Ralph Feghali aux commandes, cette start-up nantaise est bien partie pour illuminer l’avenir de l’énergie solaire en France et au-delà.

