Le repowering : tout savoir sur cette nouvelle méthode qui permet de booster la production d’électricité

Dans la lutte contre le changement climatique, le secteur des énergies renouvelables fait l’objet de recherches et d’améliorations continues. Du côté de l’éolien, le « repowering » est une stratégie de plus en plus évoquée. Mais en quoi consiste-t-il exactement et quels sont ses avantages ?

Source : Thomas Reaubourg sur Unsplash

Dans le cadre de sa transition énergétique, la France prévoit d’étendre largement la capacité de son parc éolien. Pour atteindre les objectifs, de nouvelles centrales seront évidemment construites, mais une autre stratégie est également mise en œuvre : le « repowering ».

Cette opération consiste à moderniser les installations existantes en remplaçant les anciennes éoliennes par des modèles plus performants. Cette technique concerne principalement les parcs dont les équipements arrivent en fin de vie ou dont les contrats d’achat de l’électricité produite expirent.

Si le terme repowering est surtout associé à l’éolien, il s’applique toutefois à d’autres types de centrales, comme les centrales hydroélectriques ou à charbon. Par ailleurs, la France n’est pas la seule à adopter cette approche. Plusieurs pays dans le monde ont déjà engagé le renouvellement de leurs infrastructures.

Moins d’éoliennes, plus d’énergie

Le repowering d’une éolienne consiste concrètement à remplacer un modèle existant par une machine plus grande, plus puissante et plus performante. Avec l’évolution constante des technologies, les fabricants proposent désormais des éoliennes plus imposantes, plus faciles à maintenir et offrant un meilleur rendement.

Ainsi, lors de l’opération, les petites éoliennes datant d’il y a plusieurs années se voient remplacées par des modèles plus hauts, dotés de rotors bien plus larges et capables de produire davantage d’électricité. D’après le média Connaissance des Énergies, les éoliennes françaises « repowerées » entre 2018 et 2024 ont vu leur puissance augmenter de 52 % en moyenne, tandis que leur production a bondi de 250 %.

Cette stratégie permet également de réduire le nombre d’éoliennes nécessaires, limitant l’emprise au sol et l’impact visuel d’une installation. Dans le parc éolien Shilov IV, en Californie, par exemple, le repowering a permis de remplacer 235 éoliennes des années 80 par seulement 50 turbines de nouvelle génération. La production annuelle du site a pourtant quadruplé.

Repowerer plutôt qu’installer sur un nouveau site ?

Dans le cadre d’un repowering, les nouvelles éoliennes peuvent être mises en service beaucoup plus rapidement que dans le cas d’une installation sur un site vierge. En effet, un nouveau projet nécessite de nombreuses études et évaluations préalables, tandis qu’un renouvellement d’équipement peut souvent s’en affranchir.

De plus, les procédures administratives sont généralement simplifiées, comme ce fut le cas pour le parc éolien du Mont de Bézard (situé entre la Marne et l’Aube), dont les autorisations ont été délivrées rapidement par les autorités selon le Journal de l’éolien. Autre avantage : le risque d’opposition locale est plus faible, les riverains étant déjà habitués à la présence d’éoliennes.

Où finissent les machines remplacées ?

Les anciennes éoliennes remplacées peuvent parfois être revendues et réinstallées dans d’autres pays. Lorsqu’elles ne peuvent plus être réutilisées, elles sont démantelées et recyclées. Environ 90 % des matériaux qui les composent — notamment le béton, l’acier, l’aluminium et le cuivre — sont recyclables et réintégrés dans d’autres filières. À ce jour, les fibres de verre des pales restent le principal élément difficile à revaloriser.