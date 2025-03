Mauvaise nouvelle pour le chèque énergie en 2025

Chaque début de printemps, des millions de foyers français attendent leur chèque énergie. Mais cette année, ils devront patienter plus longtemps : les envois ne débuteront pas avant juillet. Explications.

Mis en place en 2018, le chèque énergie est une aide financière versée chaque année par l’État aux ménages modestes pour les aider à payer leurs factures d’électricité, de gaz ou l’achat de combustible pour le chauffage. Jusqu’à récemment, il pouvait également servir à financer des travaux de rénovation énergétique, mais cette option n’est désormais plus disponible.

Aujourd’hui, entre 5 et 6 millions de foyers bénéficient de ce soutien, soit environ 20 % des ménages les plus modestes, avec un montant compris entre 48 et 277 euros par an. Si chaque année, les chèques énergie sont distribués au courant du mois d’avril, pour 2025, les bénéficiaires ne les recevront pas avant plusieurs mois.

Reporté au second semestre de l’année

Aucune date précise de report n’a encore été annoncée, mais une chose est sûre : les chèques énergie ne seront pas envoyés avant juillet 2025. « Le calendrier d’envoi des chèques énergie sera décalé au second semestre 2025 », indique le Médiateur national de l’énergie sur son site.

Ce retard s’explique par l’adoption tardive de la loi de finances pour 2025. Initialement prévu pour la fin 2024, son vote a été repoussé en raison de la motion de censure contre le gouvernement Barnier. La loi n’a finalement été publiée que le 17 février dernier, entraînant alors un décalage dans le calendrier des aides.

Un changement majeur dans l’identification des foyers éligibles

En plus de ce retard, un important changement a été annoncé par le Médiateur national de l’énergie. Avant, l’éligibilité au chèque énergie était déterminée uniquement à partir des données fiscales. Désormais, les acteurs de l’énergie joueront également un rôle dans l’identification des ménages concernés.

« L’attribution sera automatique pour les foyers identifiés grâce au croisement des données de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) avec celles des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité et des fournisseurs d’électricité », précise le Médiateur. Une fois la liste des bénéficiaires établie, l’administration fiscale la transmettra à l’Agence de services et de paiement, chargée d’envoyer les chèques par courrier.

Ce changement suscite des inquiétudes quant au risque pour certains (notamment ceux qui n’auront pas effectué correctement les démarches) de perdre l’accès à cette aide. D’ailleurs, si vous n’êtes pas identifié automatiquement, il faudra vous signaler par courrier ou via un portail en ligne dédié. Si vous avez bénéficié du chèque énergie l’an dernier, vous avez de fortes chances d’y être encore éligible en 2025. Pour en avoir la certitude, vous pouvez utiliser le simulateur officiel. Rappelons que cette aide est destinée aux foyers dont le revenu fiscal de référence n’a pas dépassé 11 000 euros par unité de consommation en 2023.