On sait enfin quand le chèque énergie sera distribué cette année

Les ménages concernés devront faire preuve de patience cette année, car le chèque énergie arrivera avec sept mois de retard. En revanche, le gouvernement promet de simplifier son accès afin de toucher un maximum de bénéficiaires.

Depuis plusieurs jours, les consommateurs ont été alertés du retard de distribution du chèque énergie pour 2025, sans qu’une date précise ne soit toutefois fixée. Ce décalage dans le calendrier est principalement dû à l’adoption tardive de la loi de finances pour 2025, avait expliqué le Médiateur national de l’énergie.

La nouvelle date est désormais fixée. « Exceptionnellement cette année, l’envoi s’effectuera en novembre 2025 », annonce le ministère de l’Économie et des Finances dans un communiqué. La distribution se poursuivra au cours des mois suivants pour les bénéficiaires qui se seront déclarés. Suite à ce report, la validité des chèques a été prolongée jusqu’au 31 mars 2027. Pour mémoire, cette aide financière, dont le montant varie entre 48 et 277 euros, est normalement distribuée en avril et profite à des millions de ménages à revenus modestes.

Une meilleure accessibilité au chèque énergie

Si l’année dernière, des difficultés ont été rencontrées dans l’attribution des chèques énergie, notamment en raison de la suppression de la taxe d’habitation en 2023, le ministère a cette fois promis de simplifier l’accès à cette aide. Désormais, l’attribution des chèques sera basée sur le numéro de Point de Livraison d’électricité (identifiant unique de chaque compteur électrique), ainsi que sur les revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat d’électricité. Les critères de revenu restent toutefois inchangés. Autrement dit, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 11 000 euros par unité de consommation pour bénéficier de l’aide.

Par ailleurs, une nouvelle option de dématérialisation, appelée « e-chèque », sera bientôt déployée. C’est une version électronique du chèque énergie. Cette fonctionnalité permettra aux bénéficiaires de recevoir leur aide directement dans leur espace personnel sur la plateforme dédiée. Il leur sera possible d’utiliser le montant en plusieurs fois pour une meilleure gestion de leurs dépenses énergétiques.

Le ministère a également amélioré l’expérience utilisateur sur cette plateforme. Depuis février, des mises à jour ont été effectuées pour rendre la navigation plus intuitive et faciliter l’accès aux divers services.

Des mesures de protection pour les ménages précaires

Des mesures de protection ont été demandées par le ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, afin d’aider les ménages précaires face au retard dans la distribution des chèques.

Il a notamment appelé à une « preuve de souplesse » de la part des fournisseurs d’énergie envers les clients potentiellement éligibles au chèque énergie. Afin que ces foyers puissent continuer à avoir accès à l’électricité malgré d’éventuels impayés, il a effectivement insisté pour que les fournisseurs privilégient la réduction de puissance plutôt que la coupure directe de l’alimentation. Au passage, le ministre a également rappelé que les protections offertes par le chèque énergie sont rétroactives.