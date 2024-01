Cette élégante et abordable moto électrique a tout pour nous séduire

Le constructeur américain de motos électriques Ryvid annonce une augmentation de sa production en Californie ainsi que de nouveaux modèles pour 2024. Suffisant pour la voir arriver chez nous bientôt ?

Si le nom de Ryvid ne vous dit rien, ce n’est sans doute pas par hasard. En effet, cette start-up produit des motos électriques… mais de l’autre côté de l’Atlantique. Et elles ne sont pas (encore) vendues chez nous. Il faut remonter à l’été 2022 pour retrouver la première trace du seul modèle actuellement proposé par ce nouvel acteur basé à Irvine, en Californie.

Son nom ? La Ryvid Anthem. Un nom à retenir parce qu’il faut bien avouer que ce tout premier modèle de la marque est franchement aussi plaisant sur le papier que visuellement. Sauf que pour le moment, on attend toujours la confirmation de son arrivée en Europe. Bien que ça ait pu être annoncé par certains confrères. Mais les dernières annonces de Ryvid pourraient bien redonner espoir.

Tout roule pour Ryvid

La Ryvid Anthem est produite dans l’usine de la marque, à San Bernardino. Une usine qui, conformément au plan original du fondateur de l’entreprise, Dong Tran, sera encore améliorée en cette année 2024, ainsi que toutes ses installations terminées. De quoi répondre à une demande apparemment toujours plus forte pour son modèle. On espère aussi que cela permettra à la marque d’envisager ou de concrétiser son implantation à l’étranger, et notamment sur le Vieux Continent.

Par ailleurs, Ryvid vient également d’annoncer que si l’Anthem reste au cœur des préoccupations de la start-up, elle pense aussi à la suite. Les équipes de conception et d’ingénierie travaillent ainsi en parallèle à la fois sur de nouvelles versions de l’Ante, mais aussi sur des nouveautés qui seront annoncées en cette année 2024.

Quoi de neuf en 2024 ?

Pour le moment =, Ryvid reste assez discret sur ce qu’il prépare en coulisses. Mais on sait déjà quelques petites choses. Comme le fait que le nouveau modèle sera révélé au « printemps/été », nous dit Ryvid. Par ailleurs, le constructeur annonce une plateforme « extraordinairement flexible » pour son nouveau modèle, ce qui laisse présager des versions différentes, et des options de personnalisation.

En attendant, la Ryvid Anthem nous paraît toujours aussi particulièrement attirante. Cette moto équivalent 125 cc affiche des lignes fluides légères et un semblant de réservoir flottant du plus bel effet. La grosse batterie de 4,3 kWh (amovible !) alourdit elle un peu les lignes, c’est vrai. Mais elle offre 80 km d’autonomie en mode Sport, et jusqu’à 120 km en Eco. Quant au moteur, il délivre 72 Nm de couple à l’arbre et 338 Nm à la roue. La vitesse maxi est donnée pour 120 km/h.

Un prix défiant toute concurrence

Et on a gardé pour la fin l’argument qui nous semble le plus alléchant quand on pense à une arrivée sur votre marché : son prix. En effet, Ryvid a surtout cherché a rationnaliser les coûts de production pour proposer cette moto à un tarif bien, bien inférieur à celui de motos électriques proposées chez nous.

Il faut compter 8995 dollars. L’équivalent actuel de 8260 euros, hors taxes. Même si c’est en hausse par rapport à la première série limitée à 1000 exemplaires qui débutait à 7800 dollars (7163 euros), ça n’en reste pas moins intéressant quand on sait que la Livewire S2 Del Mar est annoncée à 18 690 euros, ou que la Zero Motorcycles FXE est elle à 14 115 euros.