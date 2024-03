Après la faillite, ces motos électriques risquent de prendre feu : tout ce qu’il faut savoir sur l’affaire Cake

La marque suédoise de motos électriques Cake, qui vient de se déclarer en faillite, doit rappeler un certain nombre de motos de modèle Kalk pour un défaut qui pourrait se déclarer durant la charge de la batterie.

Décidément, on parle souvent de Cake en ce moment. Malheureusement pour la marque de motos et de scooters électriques suédoise, c’est rarement pour des bonnes nouvelles. Il y a quelques semaines, tout début février, c’était en effet pour annoncer la faillite de la marque, après une tentative de sauvetage qui n’avait pas abouti. Et de sauvetage, il en était question il y a quelques jours avec ce concessionnaire américain et revendeur Cake qui annonçait avoir racheté tout le stock US de la marque. Suffisant pour le tirer d’affaire ? Rien n’est moins sûr.

Des mauvaises nouvelles qui continuent avec le rappel de l’un des modèles les plus populaires de Cake, la motocross Kalk. Celui-ci pourrait en effet rencontrer des problèmes pendant la charge. Ce qui pourrait aller jusqu’à l’incendie ! Donc si vous en avez une dans votre garage, lisez bien ce qui suit.

Motos produites entre 2018 et 2023

Sur son site Internet, Cake explique un peu plus en détail le problème qui concerne la Kalk : « les batteries au lithium-ion avec des cellules spécifiques installées dans certaines motos peuvent tomber en panne pendant la charge. Les défaillances des cellules de la batterie qui se produisent pendant la charge peuvent potentiellement entraîner le développement de fumée et/ou un incendie« . Pas rassurant. D’où ce rappel qui a également été publié sur le site de la Commission Européenne ce 23 février 2024.

Les véhicules concernés ont été produits sur une période allant du 1er janvier 2018 jusqu’au 1er novembre 2023. Et voici précisément les modèles : Kalk&, Kalk Ink&, Kalk :work, Kalk OR, Kalk OR Race, Kalk INK, Kalk INK Race et Kalk AP.

Vérifiez le rappel de votre moto

Si vous possédez une Cake Kalk dans votre garage, le plus simple pour savoir si elle est concernée par le rappel, est encore de demander directement à la marque via un formulaire accessible sur ce lien. Il s’agit d’y renseigner le numéro de série de la batterie qui se trouve dessus : il commence par un « F » ou un « A » et est suivi de 10 numéros. Il faut aussi ajouter le numéro d’identification du véhicule (VIN) que vous pourrez trouver sur le côté droit du cadre de la moto.