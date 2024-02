La faillite est officielle pour le plus cool des fabricants de motos et scooters électriques

La marque suédoise de motos électriques Cake a annoncé être en faillite, après une tentative de sauvetage qui n'a pas réussi.

La nouvelle est en Une de plusieurs grands médias suédois. Il faut dire que c’est un petit séisme dans le milieu du deux-roues électrique puisque c’est l’un de ses pionniers, Cake, qui serait en train de déposer le bilan. Alors qu’il y a quelques jours nous vous parlions de l’arrivée prochaine sur le marché de sa moto la plus performante répondant au nom de Bukk, il y a de fortes chances pour que finalement nous ne la voyions jamais chez nous. Ou ailleurs.

Alors que sur son site média, un communiqué datant du 25 janvier 2024 annonçait encore l’expansion européenne de la marque, notamment en République tchèque, c’est une interview au média Dagens Industri ce jeudi 1er février qui annonce la triste nouvelle.

La frilosité des investisseurs

C’est le fondateur de Cake, Stefan Ytterborn, qui y explique que la marque, dont on rappelle qu’elle a été fondée en 2016, n’a pas trouvé les fonds nécessaires au cours des derniers mois pour mener l’entreprise plus loin. On peut s’étonner d’ailleurs de la frilosité des investisseurs alors qu’après la sortie d’un premier modèle en 2018, la moto Kalk, l’entreprise suédoise s’affiche comme l’un des pionniers sur le marché en plein essor du deux-roues électrique. Malgré des design clivants.

Le chef d’entreprise évoque également la manière dont Cake est constituée au niveau capital, avec six types d’actions différentes, donnant des droits plus ou moins importants aux actionnaires. Ce qui apparemment, pose problème pour ceux qui voudraient rejoindre le capital en achetant également des actions.

Par ailleurs, Cake était en train déjà de lever des fonds pour tenter de redresser la tête et passer une période difficile. D’après le média Breakit, le PDG aurait obtenu la moitié des 80 millions d’euros dont l’entreprise avait besoin dans le cadre du tour de table en cours. Mais alors que certains investisseurs devaient fournir le reste, plusieurs d’entre eux auraient quitté le navire ces derniers jours, dernières heures.

Tout n’est peut-être pas terminé

Actuellement, Cake compte environ 140 employés, que ce soit à Stockholm, Los Angeles, New York, Milan… ou Paris. Il semblerait qu’un certain nombre d’entre eux n’auraient pas été payés la semaine dernière.

Comme il a également expliqué au journal suédois Di, Stefan Ytterborn serait déterminé à trouver une solution pour sauver son entreprise, quelle que soit la forme, et même en cas de faillite. Tout n’est peut-être pas complètement terminé.