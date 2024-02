En faillite, ce constructeur de deux-roues électriques respire un peu mais n’est pas encore sauvé

Un concessionnaire de Floride a annoncé avoir racheté tout l'inventaire du fabriquant suédois de scooters et motos électriques Cake, lequel s'est déclaré en faillite il y a quelques semaines.

Le 1er février dernier, l’annonce a fait l’effet d’un petit séisme dans le monde du deux-roues électrique : Cake Motorcycles a fait faillite. Celui qui était souvent présenté comme le constructeur le plus cool de motos et de scooters zéro émission avait tenté une première tentative de sauvetage, mais n’avait pas réussi à lever les fonds nécessaires. Et face à la frilosité des investisseurs, le constructeur suédois n’arrivait plus à faire face. D’où l’incertitude qui le guette.

C’est dans ce contexte où l’on ne sait pas encore exactement ce qu’il va advenir de Cake que l’on vient d’apprendre qu’un concessionnaire de motos électriques de St. Petersburg (en Floride) vient de racheter tout l’inventaire du fabricant suédois. Tout n’est pas fini pour Cake ?

Question de survie

C’est au média TechCrunch que Michael Joyce, directeur associé d’Emoto, s’est confié sur son achat qui concerne l’ensemble des scooters Cake Makka et Cake Ösa qui avaient déjà été expédiés aux États-Unis. En revanche, il a laissé les motos Kalk qui avaient été rappelées récemment pour des soucis liés aux batteries et à la colonne de direction.

Si pour lui c’est une manière d’essayer de mettre la main à la pâte pour essayer de sauver Cake. C’est aussi et surtout un moyen de se sauver et d’envisager les prochains mois plus sereinement, alors que sa concession ne vendait jusqu’alors que des véhicules de la marque suédoise. Le temps de commencer à négocier avec d’autres marques.

Cet investissement, il ne le fait pas seul puisqu’il s’est associé à la start-up Bloom de Détroit qui se chargera à la fois de stocker les deux-roues, et de les expédier à travers le pays. Cette dernière a été lancée par les fondateurs des marques de vélos électriques Propel et Vela et propose justement des services de fabrication sous contrat, de livraison et de logistique pour des start-ups de mobilité qui ont tendance à tout vouloir gérer toutes seules. Comme Cake, ou encore VanMoof avant.

Suffisant pour relancer la machine ?

Reste maintenant à attendre le sort qui attend véritablement Cake Motorcycles… Et pas sûr que ce rachat du seul stock américain soit suffisant. À noter que ce 21 février 2024, d’après plusieurs médias suédois, l’administrateur judiciaire en charge de Cake a décidé de reporter la date limite de rachat de la marque. En effet, une seule offre a été faite, mais elle serait trop basse. Et selon Jakob Callmander, en charge de l’affaire, cité par Breakit.se, il y a de bonnes raisons de penser que d’autres offres et plus élevées pourraient se débloquer. Suite au prochain épisode.