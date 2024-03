Cette sublime moto électrique est fabriquée à base de plantes

Le constructeur de motos électrique américain Tarform, qui suit une démarche d'utilisation de matériaux recyclables, dévoile une nouvelle moto plus grand public.

Quand on est une start-up et que l’on veut se faire connaître, il faut commencer par frapper un grand coup. Souvent dans le milieu automobile ou des motos électriques, on voit donc d’abord débarquer des modèles haut de gamme, qui servent de vitrine à la marque. De quoi s’assurer une notoriété avant de passer à des choses plus grand public. Typiquement ce que Tesla a fait avec ses Model S et Model X (et Roadster !), avant de passer aux Model 3 et Model Y. Chez Tarform qui produit des motos électriques, c’est un peu la même chose.

Ainsi, on a pu découvrir la marque à travers une première moto, la Luna, qui a fait le tour des médias, jusqu’à s’afficher avec Lewis Hamilton à son guidon dans un article du Wall Street Journal. Maintenant qu’une part de la notoriété est faite, l’heure est venue de proposer une moto qui s’adressera à un plus grand public.

Matériaux biodégradables

Au style musclé et imposant de la Luna, la nouvelle Vera oppose des lignes bien plus légères. Et surtout, comme on le verra plus tard, un prix aussi très largement allégé.

Basée sur un châssis en aluminium léger, la Vera répond à l’envie de Tarform de proposer un maximum de matériaux durables dans la conception de sa moto. C’est ainsi que le panneau de carénage est fabriqué à partir de composites à base de plantes, tandis que le siège réduit les matériaux toxiques et les déchets en utilisant un revêtement qui se veut être une alternative biosourcée au vinyle.

Très clairement positionnée haut de gamme, cette Tarform Vera affiche des freins Brembo, et une suspension Öhlins réglable. On trouve aussi un écran Retina de 3,4 pouces avec connectivité 4G permettant des mises à jour à distance. Mais qu’en est-il de ses caractéristiques techniques ?

Moins puissante, mais pas moins performante

Comme on peut le voir sur le site de la marque, au moteur refroidi par air de 75 kW (101 ch) de sa grande sœur Luna, la nouvelle Vera fait baisser la puissance à 55 kW (74 ch). Côté couple en revanche, c’est du pareil au même avec 160 Nm. Avec son poids de 163 kilos, ses performances sont de premier ordre avec un 0 à 96 km/h exécuté en seulement 3,5 secondes (contre 3,8 s sur la Luna), et une vitesse de pointe annoncée au-delà des 85 mph, soit 136 km/h.

Passons au chapitre batterie avec un pack lithium ion de 8 kWh (11,2 sur la Luna) qui autorise une autonomie de 100 miles, soit 160 km, en conduite en ville. Quant à la charge, elle ne réclame que 2 heures de 0 à 100 % sur du 220 Volts.

Un prix plus grand public

Allez, venons-en au prix : 16 000 dollars. Soit 14 300 euros environ au taux de change actuel. C’est bien moins cher que le premier modèle qui s’échange lui pour un prix de départ fixé à 28 000 dollars, soit 26 000 euros. On voit bien la volonté de Tarform de s’adresser à un public beaucoup plus large.

Basé à New York, plus précisément même dans le quartier de Brooklyn, Tarform n’exporte pas officiellement ses productions au-delà de ses frontières et du Canada. Mais avec cette nouvelle moto Vera qui se veut plus grand public, on pourrait imaginer que la moto traverse l’Atlantique dans les prochaines années. Les premières livraisons débuteront en 2025.