Cette nouvelle moto électrique affiche des performances incroyables à un prix imbattable

C’est en reprenant la marque disparue Alrendo que Rezon Motorcycles, une nouvelle marque de République Tchèque, nous présente sa toute première moto électrique, la Bohemia, aux caractéristiques impressionnantes.

Peut-être aviez-vous entendu parler d’Alrendo Motorcycles. Une marque chinoise aujourd’hui disparue, au moins par chez nous, qui commercialisait dès fin 2021 la TS Bravo, une moto électrique équivalent 125 qui avait pas mal de choses pour plaire : une puissance maximale de 20 kW (27 ch), 54 Nm de couple et une capacité de batterie de 15 kWh lui permettant d’afficher une autonomie de 438 km en ville, 278 km à 80 km/h et même 160 km/à 120 km/h. Et comme si ça ne suffisait pas, le tout pour un prix défiant toute concurrence : moins de 10 000 euros.

Oui sauf que comme on l’a dit, Alrendo n’existe plus en Europe, notamment en raison de problèmes d’approvisionnements (en motos et en pièces) avec la Chine. Qu’à cela ne tienne, c’est sur les cendres d’Alrendo Europe que son ancien directeur a fondé une nouvelle marque : Rezon Motorcycles, toujours basée en République tchèque, et toujours spécialisée dans les motos électriques. Et elle vient de dévoiler son premier modèle baptisé Bohemia.

Une très belle autonomie

La bonne nouvelle, c’est que cette Rezon Bohemia reprend des caractéristiques proches de la feu Alrendo TS Bravo pour un prix certes légèrement supérieur, mais qui reste compétitif. En tout cas, il y a largement de quoi faire face ici au géant mondial de la moto électrique, Zero Motorcycles car la nouvelle venue s’installe sur le segment des motos qui veulent proposer une grande autonomie.

La Rezon Bohemia embarque un moteur de 11 kW, soit 15 ch, lui permettant d’afficher 140 km/h en vitesse maximale, et un 0 à 100 km/h en 6 secondes. Côté batterie, elle peut compter sur un pack de 15,3 kWh (13,4 kWh en nominal) promettant 300 km en ville, 260 km à une vitesse moyenne de 80 km/h ou jusqu’à 180 km à 120 km/h. Par ailleurs la batterie est réalisée sans soudure, de façon à ce qu’elle soit facile à démonter, réparer et recycler. Par ailleurs les cellules peuvent être changées individuellement, plutôt qu’un module entier ou le pack complet.

La tension est de 100 V (88 V nominal) et la moto peut compter sur un chargeur 6,6 kWh CCS permettant de recharger de 0 à 80 % en 90 minutes en courant alternatif.

Équipement riche

Si esthétiquement la Rezon Bohemia affiche un look agressif et musclé, elle est également très bien équipée. À commencer par deux écrans TFT pour avoir toutes les informations de la moto en permanence : le principal mesure 5 pouces, le second est circulaire et mesure 4,3 pouces.

Côté conduite, la puissante moto électrique embarque des pneus Michelin et un système de freinage signé Nissin. L’ABS est de série, le système de contrôle de traction aussi. Le freinage régénératif intégré monte jusqu’à 100 ampères, et un régulateur de vitesse est aussi de la partie. Trois modes de conduite sont prévus : Eco, City et Sport.

La Zero est KO sur le prix

Très clairement, cette Rezon Bohemia s’affiche comme une concurrente de la Zero S Street, qui affiche une batterie à peine moins puissante, (14,4 kWh) une autonomie en ville quasi similaire (248 km) et une vitesse maximale identique ou presque (139 km/h). En revanche, niveau prix, la belle américaine fait pâle figure face à la bohémienne : à partir de 17 545 euros, contre 11 899 euros pour la Bohemia. C’est plus de 5000 euros de différence.

D’ores et déjà disponible en précommande, la Rezon Bohemia devrait arriver chez ses premiers clients dès juin 2024.