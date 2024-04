Cette incroyable moto électrique inspirée d’un manga devient réalité

Au salon de la moto de Bangkok, la Rapid K-1988 attire tous les regards. Normal, c'est une copie de la célèbre moto que l'on trouve dans les célèbres mangas Akira. Et non, ce n'est pas qu'un délire de designer, elle roule bel et bien et a même une fiche technique.

Il n’y a pas si longtemps que ça, mi-janvier 2024, on vous présentait une moto électrique assez incroyable. Non pas spécialement pour ses caractéristiques techniques (moteur de 5 kW…), mais pour son esthétique tout droit venue du futur. Enfin, un futur tel qu’il était imaginé dans les années 1980-1990 dans un célèbre manga : Akira. Un studio espagnol, Bel y Bel, réalisait sans doute un rêve d’enfance en donnant vie à la moto du personnage principal, Shotaro Kaneda, annoncée pour être produite en série très limitée.

Une moto imaginée par l’auteur et dessinateur du manga, Katsuhiro Otomo, qui continue de faire des émules avec une toute nouvelle interprétation plus vraie que nature présentée durant le salon du deux-roues qui se tient actuellement à Bangkok, en Thaïlande : la Rapid K-1988.

Prête à mettre sur la route

C’est à la fin de la vidéo de présentation de la non moins incroyable Felo Tooz avec ses 720 km d’autonomie que l’on découvre cette K-1988. Car oui, la marque Rapid est cousine (ou sœur) de Felo au sein du groupe Smartech Motors, déjà bien implanté en Thaïlande et qui semble se lancer à corps perdu sur l’électrique. Et quoi de mieux pour marquer les esprits et vanter les mérites de ses productions plus classiques que de présenter un show-bike déjà prêt à prendre la route ?

On vous passe le chapitre sur le design et sur la position de conduite allongée, pour passer directement à la fiche technique. Au menu de cette Rapid K-1988, un moteur dont la puissance maximale grimpe à 15 kW, soit 20 ch, lui permettant d’atteindre une vitesse maximale de 140 km/h. On ne connaît pas précisément la capacité de la batterie, mais ce n’est visiblement celle de 35 kWh (!) de la Felo Tooz car l’autonomie annoncée n’est pas ici de 720 km mais de 200 km. Déjà pas mal ! La recharge se fait via une prise de Type 2, ce qui permettrait une charge complète en 2 heures. L’ABS et le contrôle de traction sont de la partie.

N’est-ce ici qu’une simple vitrine technologique ou de design, ou est-ce que la marque Rapid compte bel et bien commercialiser cette K-1988 ? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, c’est que tout comme le mastodonte Felo Tooz qui se trouve sur le même stand, elle semble effectivement prête à prendre la route !