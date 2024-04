Voici la moto électrique avec la plus grande autonomie au monde : plus de 700 km

La marque thaïlandaise Felo, qui appartient au spécialiste des motos électriques Smartech Motor, a dévoilé une très grosse moto électrique capable de rouler jusqu'à 200 km/h, et surtout avec une autonomie de plus de 700 km.

Alors que le marché du deux-roues électrique en France vit une mauvaise passe, de l’autre côté de la planète, certains marchés sont bien plus porteurs en la matière que chez nous. C’est le cas de la Thaïlande qui est l’un des plus gros marchés au monde en terme de deux-roues.

Et quand le salon du deux-roues de Lyon qui avait lieu début mars n’a pas vu de débarquer de grosses nouveautés électriques, à Bangkok, à l’International Motor Show qui se tient actuellement, c’est une toute autre ambiance. En témoigne la présentation d’une moto électrique qui annonce une autonomie ahurissante !

Son nom ? La Felo Tooz. Felo est un constructeur de véhicules électriques, l’une des marques de l’important consortium Smartech Motor qui vend surtout sur son marché national. Mais comment se faire connaître à l’international ? En présentant quelque chose d’aussi impressionnant justement que la Tooz qui, sous ses airs de Honda Gold Wing du futur, cache ce dont tout motard qui roule en électrique rêve : de l’autonomie pour voyager !

Même optimiste, l’autonomie est bien supérieure à la concurrence

En effet, la Felo Tooz embarque une énorme batterie de 35 kWh de capacité, une tension de 700 V et 50 Ah. Si l’on n’en sait pas tellement plus dessus, c’est suffisant pour lui offrir une autonomie maximale, tenez-vous bien, de 720 kilomètres ! Oui alors on parle ici d’une autonomie CLTC, le cycle d’homologation chinois qui, on le sait est plutôt plus optimiste que notre cher WLTP. Mais même en lui élevant de 15 à 25 %, on arriverait quand même à une autonomie à nos standards de 540 à 612 km !

On apprend aussi que la Tooz serait capable de cruiser à une vitesse de 200 km/h ce qui n’est pas non plus le genre de chiffres que l’on croise souvent sur une moto électrique. Ou alors sur le haut de gamme Zero Motorcycles, comme les SR/F et SR/S. Et pour la recharge ? Là aussi Felo a tout pensé avec une prise de Type 2 qui permettrait de récupérer de 20 à 80 % en 20 minutes seulement. Et puis tant qu’à faire, hein, pourquoi ne pas intégrer la technologie V2L, qui permet à la moto de recharger d’objets en se branchant dessus.

C’est pour quand ?

Évidemment un tel mastodonte est très bien équipé. Au menu, un grand écran TFT de 12 pouces, un système audio 6 canaux, un système de caméra à 360° pour aider lors des manœuvres… Et il y a même un rangement de 8 litres réfrigéré !

Pour le moment on n’a pas tellement plus d’informations sur cette Felo Tooz qui est avant une vitrine technologique pour la marque et le groupe Smartech, mais rien ne dit quand la moto sera commercialisée. Ni si elle sera commercialisée tout court ! En tout cas, le pari est réussi : elle a réussi à faire le tour du monde des médias. Pour le tour du monde, grâce à son autonomie de fou, c’est encore une autre affaire…