BMW CE 02 : le nouveau scooter électrique 50 et 125 cc aux allures de BMX

Le nouveau deux-roues de BMW Motorrad est à mi-chemin entre un scooter et une moto, grace à son design clivant et son aspect unique. Il est proposé à la fois en version 50 et 125 cc pour un tarif de base de 7 750 euros, soit légère plus abordable que celui de son grand-frère (BMW CE 04), tout en restant haut de gamme.

BMW est non seulement une marque reconnue dans le monde de l’autonomie, mais également dans celui des deux-roues, qu’il s’agisse de motos thermiques ou de scooter électriques. Après avoir lancé le C-Evolution, la marque a travaillé sur un modèle futuriste au design unique, le BMW CE 04. Fort de son succès, le constructeur bavarois revient à la charge avec un modèle plus petit et surtout plus abordable, le CE 02. Celui-ci est proposé en deux versions, 50 et 125 cc, afin de permettre aux plus grand nombre d’en profiter.

Un design clivant

Les designers de la marque s’étaient déjà lâchés avec le CE 04, notamment en lui conférant des proportions particulières et un aspect très moderne, tranchant avec la plupart des autres deux-roues électriques. L’assise du grand frère est également basse, ce qui lui donne des faux airs de Harley-Davidson des temps modernes.

Il faut croire que ces lignes peu ordinaires plaisent au marché, puisque BMW Motorrad est allé encore plus loin avec le CE 02. En effet, il semble être un hybride entre un scooter et une moto, tout en ayant un style très particulier qui rappelle bien entendu celui de son grand frère. Ces similarités s’observent notamment au niveau de la selle, avec sa hauteur de seulement 750 mm et son aspect fin et élancé qui ne recouvre pas la roue arrière. Les roues de 14 pouces sont quant à elles noires et pleines, comme celles du CE 04. On retrouve également une courroie de transmission ainsi que des optiques LED sur tous les modèles.

Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad

La principale bizarrerie concerne les reposes-pieds, qui dépassent du scooter, à la fois pour ceux du conducteur et du passager. Le premier peut d’ailleurs utiliser ceux à l’arrière lorsqu’il est seul pour une position plus dynamique. La bulle à l’avant est rectangulaire et s’intègre avec les phares avant de la même forme.

Les dimensions sont assez originales, puisque le CE 02 mesure 1,97m de long pour 84,5 cm (sans rétroviseurs) et 1,14 m de haut (avec le guidon). Cela reste suffisant pour accueillir deux adultes, même si le passager n’aura qu’un bout de selle pour y poser ses fesses, celle-ci ne se prolongeant pas au-dessus de la roue arrière.

BMW vise clairement une clientèle jeune, à la recherche d’un modèle sportif et dynamique au look affirmé. Le BMW CE 02 est d’ailleurs proposé uniquement en noir dans sa version de base, avec quelques éléments de couleur grise, bien que la selle soit également noire Le pack Highline en option permet de rajouter un peu de personnalisation, avec notamment une fourche dorée, une selle tricolore noire/blanc/bleu et des inserts bleus sur le scooter.

La marque semble avoir négligé quelques aspects pratiques, notamment car elle ne fait pas mention d’espace de stockage sous la selle. Nous pourrons toutefois confirmer ce point lors de notre essai.

Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad

Deux versions

Une fois n’est pas coutume, BMW propose son nouveau deux-roues en deux versions : 4 kW, équivalent 50 cc, limitée à 45 km/h et accessible sans permis moto, et une version 11 kW, équivalent 125 cc, pouvant atteindre 95 km/h. La première pèse 119 kg tandis que la deuxième gagne en embonpoint et atteint 132 kg, soit tout de même sept kg de plus qu’un Silence S01+.

Les deux proposent deux modes de conduite en standard, à savoir « flow » et « surf ». Le premier étant plus adapté à un environnement urbain, alors que le second permet des accélérations plus franches et une conduire plus dynamique.La version 11 kW (125 cc) est livrée en standard avec deux batteries de 48 V / 1.96 kWh amovibles. La version 4 kW (50 cc) se contente d’une seule batterie. Les deux versions sont dotées d’un chargeur domestique standard de 900 W. Celui-ci permet de recharger les batteries en environ 312 minutes, mais il n’est pas précisé s’il sera possible de recharger les batteries à domicile lorsqu’elles sont retirées.

En option, un chargeur de 1,5 kW permet d’abaisser le temps de charge. Il varie entre 85 à 168 minutes selon les versions comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous.

Des équipements haut de gamme BMW oblige, le CE 02 est un scooter haut de gamme qui se veut bien doté, à commencer par la partie technique. En effet, il propose de série un cadre en acier tubulaire et des suspensions et amortisseurs de chocs à ressorts et ajustables, ainsi que des freins à disques. Sa dotation de sécurité est également soignée, avec de série le contrôle électronique de stabilité (Automatic Stability Control et Recuperation Stability Control), permettant de ne pas glisser sur route mouillée et de garder le deux-roues stable en toutes circonstances. L’ABS est également de la partie, bien qu’il ne soit disponible que sur la roue avant. La marche arrière, elle aussi de série, facilite quant à elle les manœuvres de stationnement. Les manettes sont également ajustables, permettant de maximiser le confort du conducteur. Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad D’un point de vue technologique, BMW Motorrad a mit le paquet, avec un écran TFT de 3.5 pouces, qui peut être contrôlé en utilisant les commandes sur la poignée. Celui-ci peut non seulement afficher des informations sur la conduite et l’état du scooter, mais également la navigation. Pour ce faire, il faut connecter votre smartphone et le placer dans l’emplacement dédié, comme sur le CE 04. Un port USB-C est également présent de série, pour faciliter le chargement de votre smartphone. En termes de connectivité, l’application BMW Motorrad se connecte au deux-roues en Bluetooth pour afficher les informations sur le scooter. La marque propose également une connexion 4G en option, pratique pour consulter l’état du scooter à distance et connaitre son niveau de charge et sa localisation. Enfin, la clé mains-libre est proposée de série, ce qui simplifie l’accès et le démarrage du CE 02. On retrouve donc un équipement assez complet. En termes de performances, le 0 à 50 km/h est abattu en 3 secondes pour la version 11 kW et la vitesse bridée à 95 km/h. L’autonomie est annoncée à 90 km sur la version 125 cc (sur le cycle WMTC) contre 45 km sur la version 50 cc. Le freinage regénératif est bien entendu de la partie. Un tarif abordable et quelques options Contrairement au CE 04, le nouveau venu est proposé à un tarif plus abordable, à savoir 7 750 euros pour la version 50 cc et 8 750 euros pour le modèle équivalent 125 cc. C’est certes loin d’être donné, mais on reste assez loin de la barre symbolique des 10 000 euros que le CE 04 dépassait de loin. Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Source : BMW Motorrad Le CE 02 ne serait pas un scooter allemand s’il n’avait pas son lot d’options. Heureusement, BMW Motorrad a simplifié les choses en proposant un unique pack d’options, à savoir la finition Highline, facturée 890 euros. Celle-ci inclut notamment un mode de conduite « Flash », les poignées chauffantes et un chargeur rapide 1.5kW (disponible uniquement sur la version 11kW), réduisant le temps de charge à 210 minutes. Le pack inclut également la connectivité 4G, un support smartphone, mais aussi et surtout une selle pro tricolore et la fameuse fourche dorée évoquée plus haut. La disponibilité du CE 02 est annoncée pour le premier semestre 2024, sans plus de précisions à l’heure actuelle. Nous ne manquerons pas d’essayer le scooter pour vous faire part de nos impressions dès sa sortie.

