Ce petit scooter électrique tout mignon gagne en puissance mais reste toujours aussi abordable

Easy-Watts fait évoluer l’Emma, son 50 cc électrique d’entrée de gamme. Les tarifs sont toujours aussi intéressants, même avec la deuxième batterie en option.

Les nouveautés s’enchaînent pour Easy-Watts, marque de scooters électriques basée en Bretagne. Après les e-Presto et e-Stock Air, c’est une nouvelle version de l’Emma qui voit le jour, quatre ans après le lancement du modèle.

C’est au niveau des performances que le petit scooter électrique progresse, grâce à un nouveau moteur délivrant 2,2 kW et 44 Nm de couple. Jusqu’à présent, l’Emma utilisait un bloc de 1,5 kW. La vitesse est toujours bridée à 45 km/h, conformément à ce qu’exige la réglementation en place pour les équivalents 50 cc.

Avec sa batterie de 1,2 kWh, l’Emma promet une autonomie théorique comprise entre 40 et 60 km (chiffre constructeur). Easy-watts propose en option une seconde batterie, qui double l’autonomie.

La batterie pèse 10 kilos et prend place sous la selle. Elle est amovible, ce qui permet de la recharger à domicile. En parallèle et comme sur tous les autres petits scooters électriques, la recharge peut se faire directement via une prise sur le véhicule. L’opération dure environ 5 heures (pour une batterie).

Un rapport prix-prestations intéressant

C’est surtout sur l’aspect financier que l’Emma se démarque. Avec une batterie, ce petit scooter électrique est affiché au prix de 1 799 euros hors bonus. La version à deux batteries est quant à elle vendue 2 399 euros.

Moins de 2 500 euros pour un scooter électrique offrant une centaine de km d’autonomie, c’est indéniablement intéressant, même si l’aspect basique de l’Emma et son gabarit réduit ne plairont pas à tout le monde. L’équipement n’a en outre rien d’indécent, avec de série un freinage à disques, une alarme et un port USB.

Le bonus écologique allège encore un peu plus la facture, en particulier pour la version à deux batteries éligible à une aide de 600 euros. Pour l’Emma à une batterie, l’aide à l’achat est de 300 euros. Les prix chutent donc à respectivement à 1 799 et 1 499 euros.

Pour rappel, la capacité du scooter détermine en partie le montant du bonus, plafonné à 900 euros ou 27 % du prix d’achat. C’est donc pour cette raison que l’Emma à deux batteries est mieux loti.