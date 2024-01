Ces scooters électriques attendus en Europe gagnent 100 fonctionnalités qui changent tout

Le fabricant indien de scooters électriques Ola Electric vient de lancer une énorme mise à jour de son OS qui améliore l'interface utilisateur, ajoute de la sécurité ou encore de l'IA.

Il était un temps question qu’ils arrivent en Europe. En 2023. Mais pour le moment on ne trouve pas encore de traces des scooters électriques de la firme indienne Ola Electric chez nous. Et c’est bien dommage, parce qu’il faut bien avouer que les trois modèles qui figurent au catalogue de cette marque qui est apparue en 2021 auraient toute leur place dans notre paysage urbain.

Si les S1 Pro, S1 Air et S1X+ ne se distinguent pas par leur physique particulièrement original (contrairement aux quatre magnifiques concepts de motos électriques de la marque), leur petit prix pourrait faire des dégâts : moins de 1000 euros pour le premier, et moins de 2000 euros pour le plus cher. Du moins en convertissant les prix pratiqués sur le marché indien, sans compter les taxes françaises.

Des prix défiant toute concurrence et qui ne sont pas synonymes de scooters au rabais. Au contraire, eu égard à la dernière mise à jour du logiciel intégré MoveOS qui intègre pas moins d’une centaine de nouvelles fonctionnalités. Rien que ça.

Navigation de pointe

Si le système d’exploitation offre depuis le départ une expérience technologique très intéressante, Ola Electric s’est fait plaisir sur le tout nouveau MoveOS 4. À commencer par une toute nouvelle interface utilisateur sur l’écran de 7 pouces intégré au centre du guidon. Le but est de simplifier la navigation dans les menus et l’accessibilité aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Et ce, désormais, sans forcément quitter l’écran de navigation.

Le système de navigation Ola Maps fait également son entrée, lequel permet de géolocaliser facilement son scooter et de partager son emplacement via l’application dédiée sur smartphone. Il est également possible d’envoyer une destination depuis ce dernier vers le scooter, ou de faire des recherches directement sur l’écran du deux-roues. Un journal permet de revoir ses trajets. La navigation permet aussi d’afficher les stations de recharge.

Et puisque l’on parle de recharge, un planificateur d’itinéraire a été ajouté pour permettre de voir le pourcentage restant de batterie que l’on aura à la fin de son trajet. D’ailleurs, un mode permet aussi de visualiser les économies faites en roulant en électrique, mais aussi les émissions polluantes en moins rejetées dans l’air.

Technologies de conduite complètes

Côté conduite aussi, MoveOS 4 apporte son lot de nouveautés, puisque les scooters sont désormais équipés d’un système de contrôle en descente qui permet de stopper le véhicule en montée ou en descente sans avoir les mains sur les freins. Les clignotants quant à eux se désactivent automatiquement après avoir tourné. Et la vitesse de recharge du scooter a été améliorée.

Le freinage régénératif dispose également désormais de quatre niveaux de récupération différents, du plus au moins fort. Un régulateur de vitesse a également été ajouté pour reposer le poignet tout en gardant une vitesse constante.

La sécurité n’est pas oubliée, avec des alertes à distance dès que le scooter est forcé, que ce soit la selle ou le guidon. Ou si le scooter est renversé alors qu’il est stationné. Plus gadget, le mode Concert permet de jouer une chanson et d’assortir les jeux de lumière de plusieurs scooters entre eux. Un vrai show comme chez Tesla !

Il ne reste plus qu’à espérer que Ola Electric ne tarde plus à s’inviter sur notre marché comme il avait prévu pour disposer de ce scooter aussi bon marché que technologique !