Cet impressionnant jetski électrique veut vous faire oublier le thermique grâce à la Renault 5 E-Tech

Ces nouveaux jetski électriques, créés de toutes pièces par le français Flavien Neyertz veulent révolutionner le marché. La recette : un design totalement innovant pour un scooter des mers, avec une partie technique intéressante. Le bonus ? Un partenariat d'image avec Renault et la R5 électrique. On vous raconte tout.

Searider est la nouvelle marque de scooters des mers électriques, créée par le Français Flavien Neyertz (lauréat des 30 under 30 et inventeur du e-surf). Nous avons eu la chance d’approcher l’un des modèles de jetskis électriques au salon de l’automobile de Genève. Nous avons ainsi pu découvrir, de près, l’un des trois modèles : le Searider Searacer.

Il était fièrement exposé sur le stand Renault, aux côtés de la nouvelle R5 électrique. D’où sa livrée entièrement jaune, créée spécialement pour l’occasion. Sur le stand, on pouvait également trouver un vélo électrique et une trottinette électrique.

Searacer : le plus puissant

Le Searacer est le produit le plus performant du lot, avec deux moteurs électriques d’une puissance cumulée de 33 kW (45 ch), une vitesse de pointe de 77 km/h et une autonomie de 50 minutes. Cette dernière est atteinte avec plusieurs batteries (dont le nombre n’a pas été communiqué) d’une capacité unitaire de 3,2 kWh. Elle sont conçues en internes, avec des cellules sourcées auprès de Murata (Sony).

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le design est clairement aux antipodes de ce qui se fait dans le milieu habituellement. Les jetskis électriques, ça existe déjà, on peut citer le Taiga Orca par exemple. Mais ce dernier reprend les codes de l’industrie. Ici, avec le Searider Searacer, on est clairement sur « un engin hybride entre une moto et un véhicule nautique » comme l’annonce la marque.

Sur les photos, on a clairement l’impression d’avoir affaire à une moto des mers. Le scooter des mers sera disponible en trois coloris. Le jaune que l’on a pu voir à Genève ne sera pas commercialisé.

Seacruiser : le Vespa des mers

On trouve ensuite dans la gamme le magnifique Searider Seacruiser, avec un immense clin d’œil au passé. Vous avez l’impression de voir une Vespa des mers ? C’est normal, c’est clairement l’inspiration. Ici, la fiche technique est un peu moins impressionnante, avec toujours deux moteurs, mais une puissance réduite à 18 KW (30 ch), ce qui fait passer la vitesse maximale à 55 km/h. L’autonomie grimpe à 90 minutes, et le poids est annoncé à 70 kg.

Les batteries semblent les mêmes que pour la version Searacer, mais on ne connaît pas la vitesse de recharge et la capacité totale. On imagine que tout cela sera divulgué lors du lancement officiel prévu pour mai 2024.

Enfin, on trouve un troisième modèle, encore secret, le Searider Seacross. Ce dernier est inspiré de l’univers de la motocross, et les premiers dessins suggèrent un look à la motoneige.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont déjà ouvertes pours les Searider Searacer et Seacruiser, avec des tarifs respectifs de 27 950 et 22 800 euros. Ce n’est pas donné, clairement. Mais c’est le prix à payer pour se passer de moteurs thermiques, avec tous les avantages en termes de pollution, permettant également de réduire drastiquement les nuisances sonores de ce type d’activité.