Le vélo électrique urbain le plus léger du marché se la joue Renault 5 E-Tech électrique

Après la trottinette électrique Plume Allure, c’est au tour du vélo électrique Jitensha, que Frandroid a testé en 2022, de goûter au style de la Renault 5 E-Tech électrique. Deux versions en édition limitée seront bientôt disponibles en coloris jaune et vert.

Pour son lancement, la Renault 5 E-Tech s’est associée à des véhicules dits de « mobilité douce ». Comprenez par là, des trottinettes électriques et vélos électriques. Pour la première catégorie, la firme tricolore a noué des liens avec la Plume Allure, un engin principalement fabriqué en France que Frandroid avait pu essayer en 2023.

Renault s’est également entouré d’une autre marque française : Jitensha. Ce constructeur a adopté un système de production à flux tendu, puisqu’elle produit ses vélos musculaires et électriques selon la demande. Son atelier est basé à Annecy.

Moins de 14 kg

Au total, deux Jitensha électriques ont été mis aux couleurs de la R5 : en coloris jaune d’un côté, vert de l’autre. La particularité des vélos Jitensha, c’est leur personnalisation au moment de le configurer. Ici, vous n’avez pas le choix : il s’agit d’un modèle équipé du cadre Tokyo (cadre haut), en taille M (170 – 180 cm), avec le guidon Bullhorn.

Source : Jitensha et Renault Source : Jitensha et Renault Source : Jitensha et Renault

L’énorme atout de ce deux-roues, c’est son poids : 13,4 kg, c’est une très bonne valeur pour un vélo électrique urbain en acier. La batterie et le moteur ZEHUS All In One de 2e Génération sont installés dans le moyeu de la roue arrière, le tout associé à un capteur de rotation et un couple de 40 Nm. Évidemment, l’assistance électrique vous assiste jusqu’à 25 km/h maximum.

Ses points forts et points faibles

À l’époque, nous avions été conquis par son design, ses finitions son poids évidemment, le plaisir de conduite, son agilité et son freinage régénératif. Nous étions en revanche plus dubitatifs quant au confort, les freins à patin, l’autonomie un poil juste et l’absence de garde-boue de série.

Ce vélo Jitensha Renault 5 est lancé en édition limitée au prix de 2700 euros, sur le site de Renault.