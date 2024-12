Ce scooter électrique à 600 euros intègre les batteries de BYD, le plus grand concurrent de Tesla

BYD, le numéro un de la voiture électrique en Chine, et peut-être bientôt dans le monde devant Tesla, explore d’autres horizons et compte bien profiter de son savoir-faire en matière de batteries pour générer d’autres revenus, à l’image de ce scooter électrique qui reçoit des batteries du géant chinois.

Si vous ne connaissez pas l’entreprise chinoise Tailg, c’est normal, puisqu’elle est totalement absente en Europe. Il s’agit d’un constructeur de deux-roues électriques réputé en Asie, qui propose des scooters et des vélos avec des batteries.

Il y a quelques semaines, nous vous révélions que BYD avait déposé un brevet de scooter électrique auprès de l’Office national de la propriété intellectuelle chinois. À en juger par les croquis accompagnant le brevet, il s’agissait d’un scooter puissant.

Après les voitures, les deux-roues pour BYD ?

Mais BYD a rapidement démenti la commercialisation prochaine d’un scooter électrique. Le brevet dont il est question dans cet article a été déposé par BYD Electronics, pour un fabricant de scooter partenaire. BYD se concentre sur son activité principale, et n’a pas l’intention de fabriquer des motocyclettes.

Mais BYD fabricant aussi des batteries, il peut aussi agir comme fournisseur auprès d’autres marques. C’est ce qui se passe en automobile, car certains Tesla Model Y sont vendus avec des batteries BYD, tout comme les premiers Peugeot e-3008, avant que l’usine française ACC ne prenne le relais. Pour le scooter qui nous intéresse, BYD se contentera de fournir des batteries et des moteurs aux fabricants.

Le premier d’une longue série ?

Et voici donc la première itération d’un « deux-roues BYD », avec Tailg qui a révélé en première mondiale son dernier modèle, le Fire Eye Mecha 3 « Fengshen », tout en annonçant un partenariat stratégique mondial avec BYD dans un communiqué de presse.

Le « Fengshen » se distingue par un look plutôt sympa, bien qu’il ne s’agisse pas du scooter breveté il y a quelques mois. Ce véhicule vise à séduire les jeunes clients urbains, et sera venu à partir de 4 599 yuans, soit… 600 euros environ.

Le « Fengshen » repose sur la plateforme Somersault Cloud Long Range 2.0-Yufeng System, garantissant une autonomie jugée « exceptionnelle », mais qui n’a pourtant pas été officiellement annoncée.

Ce scooter électrique « Made in BYD » sera le premier d’une longue série, avec des modèles moins chers encore, et des versions plus puissantes à n’en pas douter.

Notons que BYD et Tailg ont annoncé vouloir travailler ensemble pour « développer des batteries BYD ayant la même durée de vie que le véhicule », mais aussi un la création d’un « « système de sécurité véhicule-batterie-cloud » utilisant le big data du cloud pour améliorer la sécurité des utilisateurs » et d’une « amélioration globale des performances de sécurité des batteries ».

Une arrivée en Europe paraît totalement exclue pour le moment, pour la simple et bonne raison que le marché du scooter électrique est déjà bien fourni et que les marques chinoises n’ont pas forcément grand-chose à apporter de plus, à prix équivalent ou moins cher, par rapport à ce qui se fait actuellement.