BYD va commercialiser ce que Tesla ne fera jamais : un scooter électrique

BYD, leader numéro 2 mondial des voitures électriques et plus grand concurent de Tesla, va se lancer sur un nouveau marché : celui des scooters électriques. Un brevet a été récemment déposé, nous permettant d’en savoir plus.

En plus de vouloir s’implanter sur le marché des voitures électriques avec des modèles comme la BYD Seal U, le constructeur chinois veut se lancer sur le marché des deux roues électriques.



Il s’agit d’une information importante. BYD est l’un des plus grands constructeurs de voitures électriques au monde, mais aussi de batteries. Et pas uniquement dans l’automobile, vos appareils électroniques sont certainement équipés d’une batterie de la marque. Peugeot a même choisi BYD pour motoriser les premiers Peugeot E-3008.

Selon le média chinois Auto Home, BYD a récemment déposé un brevet de moto électrique auprès de l’Office national de la propriété intellectuelle chinois. À en juger par les croquis accompagnant le brevet, il s’agit d’un scooter puissant !

Une allure racée allant avec les performances ?

Le style de ce futur scooter électrique n’est pas sans rappeler celui de certaines grosses cylindrées de la catégorie, comme le Yamaha T-Max.

Le carénage avant semble agressif, une grande bulle est prévue pour protéger le pilote du vent, les cale-pieds sont loin devant, et la selle est relativement large.

L’inspiration semble clairement venir des productions nippones !

Un moteur et une batterie totalement invisibles

Contrairement à des scooters utilisant un moteur thermique, le moteur du prochain scooter BYD est totalement invisible. Selon les informations présentes dans le brevet, le moteur et la batterie se trouvent sous la selle du conducteur.

BYD ne communique pas encore sur la capacité de la batterie de son scooter, ni même sur la puissance de son moteur électrique. On sait en revanche que la transmission sera assurée par une courroie et non par une chaîne, plus salissante.

Le brevet montre également une fourche avant à la suspension inversée et un amortisseur arrière bicylindre. Une telle installation préserve le confort.

Le brevet permet de voir le scooter électrique BYD sous toutes ses formes.

On ne sait pas encore si le futur scooter de BYD arrivera sur le marché européen. Mais la marque, déjà implantée pour vendre des voitures électriques, pourrait profiter de son réseau pour distribuer également des deux-roues électriques.

Avec cette nouveauté sur deux-roues, le plus grand concurrent de Tesla à travers le monde se lance sur un marché encore délaissé par la firme américaine. Elon Musk a toujours refusé de faire des deux roues électriques qu’il trouve trop dangereux, comme on peut le lire sur X (ex-Twitter).