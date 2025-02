On a vu les nouveaux maxi-scooters électriques d’Easy Watts : ils donnent très envie pour un prix bien placé

Motos, motocross, scooters… Les nouveautés étaient nombreuses sur le stand d’Easy-Watts à l’occasion du Salon du deux-roues de Lyon. L’occasion pour nous de découvrir d’un peu plus près les quelques nouveautés de la marque cette année.

Easy-Watts e-Spark // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Comme chaque année, le Salon du deux-roues de Lyon bat son plein à Eurexpo, et comme chaque année le salon ne désemplit pas. C’est même devenu le rendez-vous incontournable de certaines marques pour présenter en avant-première plusieurs de leurs nouveautés électriques et mécaniques.

Du côté des stands dédiés aux nouvelles mobilités, il y a moins d’affluence que chez les mastodontes que sont Ducati, KTM ou encore Triumph, mais les nouveautés ne manquent pas.

Nous nous sommes rendus sur le stand du constructeur Easy-Watts. Basée en Bretagne, à Minihy-Tréguier, l’entreprise propose une large gamme de véhicules électriques, et notamment des scooters, motos, vélos à assistance électrique (VAE) et trottinettes, destinés aux particuliers, professionnels et collectivités.

En 2025, Easy-Watts présente plusieurs modèles plutôt intéressants, que ce soit aussi bien pour du loisir que pour un usage utilitaire.

Des motocross électriques, parce que pourquoi pas

S’il y a bien un univers où l’électrique peut vraiment rimer avec loisir, c’est le motocross. Easy-Watts propose désormais une gamme complète de machines, avec même une étonnante petite version homologuée de la Motopai.

Classée parmi les motos électriques sans permis, cette nouvelle version affiche une puissance maximale de 6 kW et intègre une batterie de 2,44 kWh. Son prix est fixé à 5 390 euros. Elle découle d’un sympathique prototype qui a servi à Pierre Soriot, un vidéaste spécialisé dans les sports extrêmes, pour en arriver à un modèle homologué aujourd’hui.

En parallèle, Easy-Watts élargit sa gamme de motos trial électriques avec l’arrivée de deux nouveaux modèles qui viennent compléter une gamme qui était composée ici simplement de la CW3 : la CW2 et la CW5.

Positionnée sur le segment des 50 cm³ électriques, la CW2 développe une puissance maximale de 6 kW et atteint une vitesse de 45 km/h, le tout pour un tarif de 4 290 euros. De son côté, la CW5 dispose d’une puissance de 25 kW et sa vitesse de pointe de 120 km/h. Alimentée par une batterie de 5,25 kWh, elle est proposée au prix de 7 590 euros.

Un choix éclectique de motos électriques

Dans un univers traditionnellement petrolhead, la moto électrique a un peu de mal à trouver sa place. Pourtant, Easy-Watts développe encore sa gamme avec deux nouveautés à Lyon : un roadster et un bobber.

Du côté des roadsters, si vous connaissiez déjà la RW6, voici désormais sa petite soeur, la RW4. Inspirée du design de cette dernière, elle se distingue par une puissance nominale de 4,5 kW watts et une vitesse maximale de 100 km/h. Son autonomie est limitée à 120 km, contre 180 km pour la RW6. Plus accessible, elle est proposée au prix de 4 390 euros contre 5 990 euros pour sa frangine.

Vous rêviez d’un bobber électrique ? Et bien en voici un qui arrive en mars prochain ! Son nom ? La BW8 Heritage. Dévoilée fin 2024, cette moto électrique associe un moteur de 15 kW en crête à une batterie de 8,42 kWh. Avec une vitesse maximale de 120 km/h, elle offre une autonomie pouvant atteindre 200 km. Son prix annoncé est de 7 890 euros.

L’occasion aussi de constater par nos soins la qualité du travail sur les nouvelles motos électriques de la marque en matière de qualité perçue et de matériaux, cette BW8 faisant infiniment plus haut de gamme que certains anciens modèles eux aussi présents sur le stand de la marque, comme la « sportive » SW8 dont les finitions laissaient à désirer, malgré son look très sympa directement inspiré d’une certaine Ducati Streetfighter.

Easy-Watts SW8 // Source : Yann Lethuillier pour Frandroid

Un nouveau maxi-scooter électrique à prix réduit

À nos yeux, c’est la principale nouveauté du stand Easy-Watts sur le Salon de Lyon : le scooter électrique 125 e-Spark. Ce maxi-scooter se décline en deux versions : l’e-Spark 90 et l’e-Spark 120. La première, vendue à partir 4 390 euros, propose une vitesse maximale de 90 km/h et une autonomie de 120 km grâce à sa batterie de 3,6 kWh.

La seconde, plus performante, affiche une vitesse de pointe de 120 km/h et peut parcourir jusqu’à 180 km grâce à ses deux batteries amovibles de 7,2 kWh, le tout pour un prix de 5 490 euros. Sur le modèle deux batteries, la seconde est placée à côté de la première, sous la selle du scooter.

Oubliez donc l’idée de ranger votre casque sous la selle dans cette version, tandis que dans celle pourvue d’une batterie, un casque jet peut encore rentrer au chausse-pied.

Ce scooter est équipé d’un moteur à la roue de 15 kW en crête, le tout avec un ABS de série et un écran connecté compatible Apple CarPlay et Android Auto. De quoi faire de l’ombre à certains scooters thermiques haut de gamme, comme le Yamaha T-Max, qui coûte trois fois plus cher.

En termes de performances, sur les premiers mètres, l’e-Spark n’a sûrement rien à lui envier, reste à voir ce qu’il en est de l’allonge et, surtout, du comportement dynamique, le point fort du T-Max et des maxi-scooters en général.