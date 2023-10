Ducati envoie du lourd avec ce nouveau VTT électrique : du carbone à ras bord

Troisième VTT électrique de la gamme du fabricant italien, le Ducati Powerstage RR est un engin enduro taillé pour la performance, et au nombre réduit d’exemplaires.

Ducati, ce n’est pas seulement de grosses motos thermiques proches du MotoGP ou le rétro Scrambler. La firme de Borgo Panigale commercialise depuis plusieurs années des vélos électriques, le routier Futa mais surtout des VTTAE comme le TK-01RR et le MIG-S. Et désormais, le fabricant italien fait dans l’E-Enduro, avec son nouveau Powerstage RR Limited Edition.

Un VTTAE Ducati sauce italienne

Plus haut perché sur sa roues avant de 29 pouces (27,5 pouces arrière) et bien entendu tout suspendu sur des Öhlins m.2 , ce VTT électrique proche du TK adopte un cadre en fibre de carbone et à géométrie adaptée à l’enduro. Cela passe notamment par l’angle du tube de selle à 78° contre 75,5°, une position plus agressive. Et normal que la similitude soit là, car Ducati pioche encore chez les compatriotes de Thok et leur GRAM-RC pour le cadre de ce modèle. Heureusement, nombre de composants sont différents et souvent italiens.

Les roues y sont en fibre de carbone, toujours des Crankbrothers Syntesis, une firme américaine possédée par les Italiens de Selle Royal. Les pneus sont dédiés et italiens : des Pirelli Scorpion. La livrée spéciale Ducati rouge et noire vient imiter les machines Desmosedici GP23 du MotoGP, reconnaissable entre deux pins dans les descentes montagneuses.

Pas de moteur SRAM comme les derniers Transition ou GasGas, mais une motorisation Shimano EP8 en position centrale opérant déjà sur le Thok. Il envoie jusqu’à 85 Nm dans les pédales et est alimenté par une batterie amovible 630 Wh. SRAM est toutefois au rendez-vous pour la transmission électronique GX AXS 12 vitesses, réglable via application. Or pour les freins, Ducati fait appel aux plus rares CNC à disques 203 mm – et 3 mm d’épaisseur ! – qui seraient capables de mieux diffuser la chaleur.

Un prix de compétition et une disponibilité compétitive

Par contre, il va falloir se démener pour obtenir un exemplaire, car le Ducati Powertrain RR Limited Edition réserve seulement 230 unités. C’est un peu à la manière des 50 premiers vélos électriques MIG-RR en 2019, partis en 7 jours. Et le compte bancaire va devoir s’accrocher davantage, avec un tarif de 11 999 euros pour ce modèle unique. Mamma Mia !