Ce VTT électrique premium est un véritable poids plume de sa catégorie

Le constructeur français Lapierre a renouvelé sa famille de VTT électrique E-Zesty, avec deux nouveaux modèles spécialement conçus pour le cru 2023. Au menu du jour : un poids toujours plus bas, une meilleure batterie et des roues plus grandes.

Positionné sur le créneau des vélos électriques depuis 2015, le fabricant Lapierre est connu et reconnu pour son savoir-faire en la matière. En ce milieu d’année 2023, il décide de donner un petit coup de lifting à sa famille de VTT électrique E-Zesty, dont le premier modèle date de 2019.

Les e-Zesty AM 9.4 2023 et e-Zesty AM LTD 2023 font donc leur apparition au catalogue, avec des améliorations notables. « Nous avons revu intégralement le design du cadre en prenant en compte une parfaite intégration tant du bloc moteur/batterie, pour un design le plus épuré et plus discret, que des câbles et durites de freins. », peut-on lire.

Meilleur moteur

Ce faisant, le moteur Fazua Ride 50 a été remplacé par son successeur, le Fazua Ride 60 d’un poids d’1,96 kg – pour rappel, Fazua a été entièrement racheté par Porsche. Tout un travail autour de la batterie a aussi été effectué : elle revendique désormais une capacité de 430 Wh, pour seulement 2,3 kg, contre un accumulateur de 250 Wh sur l’ancien modèle.

Ces optimisations ont permis de tirer le poids du vélo vers le bas : le modèle AM LTD chute ainsi à 18 kg en taille M, soit près de 1,3 kg de moins que le E-Zesty 9,2 X, note la marque sur son communiqué de presse. Il convient de mettre en perspective ce poids avec les autres VTTAE du marché, qui dépassent pour la majorité les 20, voire les 25 kilos.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Lapierre peut se targuer de commercialiser des VTT électriques parmi les plus légers du marché. L’unité d’entraînement Fazua Ride 60 développe quant à elle un couple de 60 Nm, et une puissance maximale de 350 W. Ce ne sont donc pas des monstres de puissance, comme certains modèles équipés par les meilleurs moteurs Bosch (85 Nm de couple). Mais cela reste décent.

Cette version 2023 décide au passage d’abandonner les roues de 27,5 pouces, pour chausser des pneus de 29 pouces. À l’arrière, 10 mm de débattement ont été retirés, pour passer de 140 à 150 mm. Un petit changement de philosophie qui ne devrait pas ternir l’expérience, au contraire. Ce choix porterait visiblement ses fruits, selon le site ultra spécialisé Vojomag.

Entre 7600 et 8700 euros

L’E-Zesty AM 9,4 est le modèle le plus abordable des deux : 7599 euros. À ce prix, il faut compter sur une fourche suspendue RockShox Lyrik Select+ de 150 mm, et d’une suspension arrière RockShox Super Deluxe Select+, précise la fiche technique. La transmission est signée Shimano (Deore à 12 rapports, Deore XT pour le dérailleur), tout comme les freins (SLX à 4 pistons). Le tout pour 18,3 kg.

Le e-Zesty AM LTD va plus loin, pour un prix forcément plus salé : 8699 euros. Le débattement avant de 140 mm est permis grâce à la fourche RockShox Pike Ultimate, associée à une transmission Shimano (SLX ou Deore XT selon les composants). Les freins

Shimano XT M8120 à 4 pistons sont clairement rassurants.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.