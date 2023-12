Cette trottinette électrique cargo ne fait vraiment rien comme les autres

Basée à Vancouver, la société Scootility a conçu une trottinette électrique pas comme les autres : il s’agit d’une trottinette dite cargo, dont un espace de chargement placé à l’avant permet de transporter toutes sortes de marchandises. Pour le moment, le projet en est encore au stade de prototype.

Si le segment des vélos cargo électriques est en pleine expansion – tout particulièrement la catégorie des longtails taillés pour les familles – il se pourrait qu’une nouvelle solution de transports de marchandises fasse progressivement son apparition : celle des trottinettes électriques cargo. À vrai dire, c’est la première fois que Frandroid tombe sur un tel projet.

Ce dernier a été mis en lumière par Zag Daily : il se nomme Scootility, du nom de l’entreprise basée à Vancouver, au Canada. À l’heure d’écrire ces lignes, le produit en question n’en est qu’au stade de prototype, duquel découlera ensuite un prototype dit fonctionnel qui possédera toutes les caractéristiques techniques et esthétiques du modèle final.

80 kg de chargement au total

La trottinette électrique Scootility sera avant tout adressée aux entreprises, que ce soit pour la livraison de courses alimentaires ou de colis, pour des techniciens cherchant à se déplacer sur des sites spécifiques ou encore à du personnel médical qui souhaite éviter toutes formes de bouchons automobiles – et ainsi gagner du temps dans leur intervention.

Source : Scootility Source : Scootility Source : Scootility

Pour se rendre aussi pratique et polyvalent que possible, ce véhicule peut supporter jusqu’à 80 kg de chargement, pour un espace total de 140 litres à l’avant. Si l’on peut légitimement se poser des questions sur la maniabilité de l’engin, la marque assure en tout cas avoir travaillé sur la stabilité grâce à un centre de gravité bas et une béquille double et centrale.

Une colonne de direction pliable

Au chapitre du confort, une suspension avant a logiquement été ajoutée. Un petit espace de rangement situé devant l’utilisateur a même été conçu pour y ajouter ses papiers et quelques effets personnels, indique le site officiel. Astucieux. La colonne de direction est quant à elle pliable vers l’avant pour gagner en compacité.

Pour terminer, les batteries situées sous le deck sont amovibles, afin de faciliter la tâche aux entreprises qui souhaitent rapidement remettre sur route l’engin en cas de batterie à sec. Pour le moment, aucun prix n’est connu. Mais on ne peut que saluer cette démarche innovante qui trouvera peut-être sa place un jour dans l’espace urbain.