Cette surprenante trottinette électrique à 3 roues peut transporter 40 kg de bagages

Dotée de trois roues, la trottinette électrique Ubee offre une solution de transport intéressant, tout en étant pliante et pratique à transporter partout. Préentation.

Une certaine effervescence anime le monde de la trottinette électrique, qui ne cesse de nous étonner. Face aux engins qui se suivent et se ressemblent, l’Ubee a de quoi susciter la curiosité. Ubee est la création de deux Belges, Wouter de Beukelaar et Marleen Eriksen, qui ont réfléchi à un objet multimodal, moins encombrant qu’un vélo électrique mais gardant l’aspect pratique de transport de bagages.

La trottinette accueille 40 kg de bagages

L’Ubee, c’est autant une trottinette qu’un chariot de course, qu’une valise roulante ou qu’un diable de dépannage. Déjà, l’engin possède trois roues, une rareté dans le domaine, avec deux roues avant à l’instar d’une Taito, une autre trottinette électrique belge. Un atout pour la stabilité et assurer les autres fonctions une fois pliée. A contrario d’une trottinette électrique rabattant sa colonne de direction, ici, le deck et la roue arrière se rabattent vers l’avant. Pratique donc, car les deux poignées se conjuguent avec un arceau qui forme la structure servant aussi de poignée.

L’Ubee profite d’une fonction que l’on pourrait qualifier « cargo », avec un espace avant sur lequel on peut poser un sac, une sacoche, un panier, une valise, bref ce que l’on veut. Les objets sont à fixer sur les deux barres de la colonne de direction. Pour supporter ce poids – 40 kg maximum – sans rendre la conduite dangereuse, les deux roues avant sont de 10 pouces, contre 8 pouces à l’arrière. Le système intègre un mécanisme faisant pencher la colonne ainsi qu’un frein à l’arrière (tambour ou disque, on ne sait pas encore).

Ubee, une trottinette 3 roues toutefois onéreuse

Existant en version non électrique, l’Ubee propose bien sûr une version trottinette électrique avec un moteur sur l’essieu avant – sans données précises sur la puissance – permettant d’atteindre 18 km/h en pointe. C’est cependant moins qu’un modèle conventionnel pointant à 25 km/h, tandis que l’autonomie est inconnue. Sait-on seulement que la batterie loge sous la base à l’avant, amenant le véhicule à 17,5 kg sur la balance.

Malheureusement, la trottinette 3 roues Ubee est très chère. Au prix de 1 790 euros, ce modèle fait payer sa fabrication en Belgique à petite échelle. Pour rappel, la marque est toute jeune. Elle fait tout de même un effort au lancement avec une ristourne de -15 %, soit 1 521 euros, ou une réservation à 100 euros amenant 5 % de réduction lors du paiement à l’expédition.