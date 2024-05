Le Curvway Classic n’est pas un engin électrique comme les autres. Il fait en effet la promesse de retranscrire les sensations d’un snowboard… mais sur du bitume cette fois-ci. Imaginé par une entreprise lyonnaise, ce deux-roues cherche ainsi à se faire une place dans notre paysage urbain.

Vélos électriques, trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards : aujourd’hui, les alternatives à la voiture pour se déplacer en ville sont multiples. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Et voilà qu’un nouveau type d’engin tente de se faire une place, avec une proposition forte à la clé : retrouver les sensations d’un snowboard, mais sur une planche électrique destinée à rouler sur des pistes cyclables.

Voilà la promesse de Curvway, une entreprise lyonnaise à l’origine du Classic – lequel est aussi décliné en une version tout-terrain. Par la voix de son fondateur Pierre Marabese – via BFM TV en avril 2024 -, Curvway cherche naturellement à se faire connaître. « On a un gros sujet sur la communication », débutait l’intéressé.

Puissante au possible, mais limitée à 25 km/h

Et de poursuivre : « En fait, comme on n’a pas de concurrent, on ne nous cherche pas. Donc il faut qu’on arrive à se rendre visible pour dire à toute la planète que surfer sur terre, c’est possible ».

Plus concrètement, que propose la planche électrique Curvway Classic ? Cette dernière repose sur des roues de 12 pouces relativement rassurantes sur le papier. À titre de comparaison, la majorité des trottinettes électriques d’aujourd’hui chaussent des pneus de 10,5 pouces. Cela peut vous donner un référentiel, qu’il faut donc s’imaginer plus grand.

Source : Curvway Source : Curvway Source : Curvway

Le moteur est installé dans le moyeu arrière et développe une généreuse puissance de 3330 W, tout en restant limité à 25 km/h pour respecter la loi en vigueur. Pourquoi autant de puissance ? Nous avons posé la question à Paul Dubreuil, directeur commercial de la marque, qui apporte plusieurs explications.

« Nous avons besoin d’un moteur puissant pour avoir beaucoup de couple. Car pour démarrer avec un Curvway, il faut pousser une seule fois avec le pied et ensuite monter sur la planche. Comme la planche est sur deux roues, il n’est pas possible de la pousser plusieurs fois. Il suffit de pousser une seule fois, de mettre le second pied sur la planche et de mettre les gaz », nous éclaire-t-il.

Système breveté

Les 3300 W sont aussi un atout intéressant pour les départs arrêtés au beau milieu d’une côte (20 % maximum selon le fabricant), quel que soit le poids de l’utilisateur. À noter que la Curvway Classic peut supporter jusqu’à 120 kg au total.

Cette planche électrique jouit par ailleurs d’un système d’auto-stabilité dès 5 km/h, d’une roue avant libre et d’un brevet sur l’angle de la chasse de la direction avant. « C’est grâce à cette direction libre et à cet angle bien précis que nous pouvons retrouver les sensations sur snowboard sur terre et en tout temps. Notre planche permet aussi de se pencher dans les virages jusqu’à 50 degrés », nous affirme Paul Dubreuil.

Source : Curvway Source : Curvway Source : Curvway

Contrôlable depuis une commande que l’on tient dans sa main, la Curvway Classic bénéficie aussi d’un freinage régénératif et d’une batterie de 720 Wh revendiquant une autonomie de 50 km. Le temps de charge est quant à lui rapide : le 0 à 80 % réclame 2h30, pour un temps de charge complet en 3h.

Tous ces composants ont un impact considérable sur le poids de l’engin : 18 kg au total, ce qui le rend relativement lourd si vous souhaitez le transporter à la main au quotidien – même si une poignée a été ajoutée pour vous faciliter la tâche. Nous portons un discours similaire pour toute trottinette électrique affichant ce poids, et que nous avons pu tester dernièrement.

Prix et disponibilité

Garde au sol de 12 cm, IP65, 140 x 23 x 28 cm, feux et catadioptres Spanninga homologués, traceur GPS en option : voilà pour le reste des caractéristiques à connaître. Dernier élément, et pas des moindres : « Notre produit est également Made in France, fabriqué en France et assemblé dans nos locaux ici à Lyon ».

La Curvway Classic est vendue au prix de 2990 euros, avec 125 euros de frais de livraison selon notre simulation. Une commande faite fin mai est livrée fin juin 2024.