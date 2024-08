Cette trottinette électrique est ultra pratique à garer et à transporter grâce à son astucieux système

Dotée de roulettes, la Nought est une trottinette électrique pratique, dotée d’un design séduisant et d’une grande batterie amovible. Attention, elle est vendue au prix fort.

Nought trottinette électrique verticale // Source : Nought

Pour beaucoup, les trottinettes électriques se suivent et se ressemblent. Force est de constater que peu de marques prennent de risques, mais la future trottinette VanMoof ou les récentes Bo M et Urban Native T9 montrent la diversification. Venue d’Angleterre, la Nought dépoussière davantage le secteur et innove.

D’abord, son design épuré est assez séduisant, non loin d’une Unagi, avec un deck proche du sol et aux formes arrondies. Ce plateau renferme une batterie amovible, très rare chez les trottinettes électriques, mais excellent pour augmenter la durée de vie en cas de pépin. La capacité de 16 Ah (576 Wh) est élevée, de quoi porter l’autonomie – réelle ? – à 40 km selon Nought.

Une trottinette à stockage vertical… et roulettes !

Conséquence toutefois, cette grosse batterie gonfle le poids de l’engin à 20 kg, rendant difficile le transport.

Pas de panique, la startup a pensé à tout. La trottinette électrique reste pliable, avec un système se fondant dans la structure, et surtout à garer verticalement sans venir abîmer l’écran OLED. La protection vient de roulettes intégrant le guidon, permettant de faire rouler la Nought avec soi. Pratique dans les transports ou en intérieur.

Autre aspect pratique, la trottinette ajoute un crochet pour un sac et des clignotants pour la sécurité en conduite. Pour le reste, c’est assez classique. Le moteur arrière de 500 W offre une puissance confortable afin d’affronter les dénivelés, le freinage reposant sur deux tambours.

La Nought disponible cet été ?

La première fausse note de cette trottinette électrique, c’est qu’elle est très lente à voir le jour. La marque a beaucoup communiqué en 2022, puis repoussé la disponibilité à l’automne 2023 et à cette année. Les précommandes ont finalement démarré mi-mai 2024, et les livraisons devrait débuter ce mois d’août.

Second hic, la Nought demande 900 livres en précommande, hors taxes, soit 1 271 euros TTC au taux de change actuel. Un tarif élevé, qui est quasi identique à une rivale, certes moins pratique mais made in France, la Plume Allure (1 299 euros). De plus, si la livraison est gratuite, des frais d’importation en UE peuvent s’y ajouter. Deux coloris noir et bleu sont au choix, la garantie étant au minimum légal de 2 ans.