Avec ses énormes pneus, ce vélo électrique Fezzari 100 % carbone veut vous faire passer l’hiver tranquille

La marque américaine Fezzari Bikes a levé le voile sur un fatbike aux roues gigantesques — c’est le principe même d’un fatbike — dont l’objectif est de vous pousser à l’utiliser quelles que soient les conditions. Voici donc l’Explorer Peak.

Que ce soit en ville ou en montagne, vous avez probablement déjà croisé ces vélos électriques aux pneus terriblement larges. Ce sont des fatbikes, dont les aptitudes vous donnent l’opportunité de rouler avec aussi bien sur du sable, sous la pluie ou même sur la neige, grâce à une adhérence hors norme.

C’est exactement sur cette catégorie de cycles que se positionne aujourd’hui Fezzari Bikes, une entreprise américaine spécialisée dans les vélos électriques tout terrain et les vélos de route. La marque d’outre-Atlantique a ainsi révélé le Fezzari Explorer Peak — via son compte Instagram —, taillé pour l’aventure, le tout terrain et les sorties champêtres, quelles que soient les conditions.

Des moteurs très puissants

Au premier coup d’œil, la largeur de ses pneus interpelle forcément : il s’agit ici de pneus Maxxis Colossues de 27,5 pouces, pour 4,5 pouces de large, le tout monté sur des roues Sun-Ringle Mulefut SL. C’est exactement ce genre de pneus qui vous garantit une adhérence extrême sur les diverses typologies de terrain que vous empruntez.

Source : Fezzari Bikes Source : Fezzari Bikes Source : Fezzari Bikes

L’Explorer Peak est décliné en deux versions : Comp et Elite. La première s’appuie sur un moteur Shimano EP6 d’un couple de 85 Nm, associé à une transmission Shimano Cues U6000 à 11 vitesses. Lorsque la seconde opte pour un moteur plus léger de 400 grammes (2,6 kg), le Shimano EP8, combiné à une transmission SRAM GX Eagle à 12 vitesses.

Ces distinctions sont les seules qui les séparent. Pour le reste, les deux itérations partagent la même fiche technique avec un cadre tout en carbone — malheureusement, on ne connaît pas leur poids total — une batterie Darfon de 720 Wh de série (835 Wh en option) et une fourche rigide. Bonne nouvelle : une fourche suspendue Manitou Mastodon est disponible en option

Prix et disponibilité en France

Selon la technicité des tracés que vous comptez emprunter, une fourche suspendue ne sera peut-être jamais de trop. Les versions Comp et Elite sont respectivement vendues à 4599 et 5499 dollars en précommande pour l’instant, avec une réduction de 200 dollars pour l’occasion.

Décliné en taille S, M, L et XL, le Fezzari Explorer Peak sera livré début 2024. Nous avons simulé une précommande : la France fait partie des pays éligibles.