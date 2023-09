Ce VTC électrique haut de gamme fait l’objet d’un rappel pour des raisons de sécurité

Trek est contraint de rappeler son modèle Allant+ 7 et ses diverses déclinaisons, la faute à une durite de freins susceptible de cédée. Une question de sécurité est ici en jeu.

Après Shimano et ses pédaliers défectueux – plus de 760 000 modèles sont concernés en Amérique du Nord -, c’est au tour du constructeur américain Trek de lui aussi effectuer un rappel important. Cette fois-ci, il s’agit d’un modèle de vélo électrique, le Trek Allant+ 7 et ses déclinaisons Lowstep, 7S et 7S Stagger.

Une potentielle rupture du câble de frein

En cause ? Une durite de frein, qui est susceptible d’interférer avec le phare avant ou son support de montage. La conséquence de cette anomalie peut être problématique : la durite peut tout bonnement s’endommager, voire se couper, rendant inutilisable le frein arrière. Soit le frein que l’on utilise le plus lors de nos déplacements en vélo.

Pour éviter toute perte de contrôle ou tout risque d’accident, Trek opte donc pour le rappel de son VTC électrique. La nouvelle a notamment été relayée par Bikerumor, qui cite le document officiel de la marque. La démarche la plus simple consiste à se rendre chez un revendeur Trek pour faire remplacer son support de phare et le câble du frein.

Et l’Europe dans tout ça ?

Si les pièces sont encore sous garantie (deux ans généralement), aucuns frais ne vous seront demandés. Dans le cas contraire, une somme devra être payée. Nous avons contacté Trek France pour connaître les détails de ce rappel : l’Europe et plus précisément la France sont-elles concernées ? Car ici, le document se concentre surtout sur l’Amérique du Nord.