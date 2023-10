Vélo : comment ces nouvelles poignées de guidon veulent maximiser votre confort

Plus esthétiques et destinées à être encore plus reposantes pour les gros rouleurs, ces nouvelles poignées pour vélo urbain et VTC Ergon GP1 Evo arrivent à un prix inchangé.

Les poignées Ergon sont courantes sur les vélos électriques, mais se montrent généralement plus discrètes qu’un moteur Bosch ou des freins Shimano. On les reconnaît tout de même avec le logo sur les flancs, et elles sont surtout réputées. Pour preuve, on les retrouve sur le dernier Canyon Precede : On. Surtout, le fabricant allemand commercialise des poignées ergonomiques – d’où le nom – dont le nouveau modèle GP1 Evo, nous apprend Bike Rumor.

Version moderne des GP1, les Ergon GP1 Evo disposent d’une surface adhérente au composé de caoutchouc, taillée au laser. Cette évolution est censée être encore plus accrocheuse au niveau des paumes, et plus douce au toucher.

Ces poignées de vélo électrique ou musculaire sont adaptées pour des engins urbains, VTC ou trekking, pour ceux et celles roulant beaucoup et dont le repose-poignet est nécessaire. On note au passage une perte de poids, de 165 à 155 grammes.

Du recyclé et même du liège bio

Autre point qui ne vous a sûrement pas échappé, c’est le boulon de serrage. Invisible du dessus, il migre sous la poignée, pour être moins sujet aux dépôts d’eau ou de poussière. Le plastique interne est désormais recyclé, l’aluminium de la pince étant en aluminium recyclé, comme sur l’ancien modèle GP1.

Enfin, sachez que ce dernier cohabite – car adapté aux deux versions existantes – avec une paire asymétrique dont la poignée courte droite laisse place à la manette rotative de transmission type Shimano Nexus, Enviolo ou Rohloff. Bonne nouvelle, le prix de la paire de poignées Ergon GP1 Evo stagne à 39,95 euros, malgré une fabrication désormais en Allemagne. Une variante en liège bio « BioKork » est vendue en parallèle, plus écologique mais à 200 g et à 49,95 euros.