Ce vélo électrique mise sur une autonomie monstre, mais attention à ne pas s’emballer

L’Addmotor Graoopro est un vélo électrique de type longtail, qui impressionne par son autonomie dinguissime de 338 km grâce à deux batteries généreuses en capacité énergétique. Évidemment, ce rayon d’action tend à chuter selon plusieurs facteurs clés.

Pour se démarquer de la concurrence, certains vélos électriques tentent de se démarquer sur des points spécifiques, comme l’autonomie. Nous l’avions par exemple observé sur le VTC électrique Winora Yucatan X8, capable de couvrir environ 130 km avant de devoir passer par la case recharge. Du jamais-vu dans les colonnes de Frandroid.

L’Addmotor Graoopro rejoint clairement cette philosophie, et montre qu’un VAE est tout à fait capable de parcourir de longues distances. Mieux, ce cycle prouve même qu’un longtail – soit un vélo cargo dont le train arrière est allongé – est en mesure de vous emmener loin, vous et vos enfants ou les marchandises que vous transportez.

Jusqu’à 338 km d’autonomie

Pour ce faire, ce deux-roues accueille une ou deux batteries dont la capacité est clairement généreuse : 960 Wh à chaque fois. Avec un seul accumulateur, le rayon d’action revendiqué atteint les 169 km, contre 338 km avec la seconde batterie. Soit des valeurs extrêmement élevées qu’il convient de tempérer à bien des égards.

Déjà, ce résultat a plus que probablement été obtenu avec le mode d’assistance le plus faible, sur les sept existants. Les constructeurs ont en effet l’habitude d’opérer de la sorte pour calculer l’autonomie de leur vélo, ce qui a tendance à les mettre en valeur. Aussi, le poids transporté à l’arrière devrait jouer sur sa portée.

À l’arrière, le porte-bagages peut supporter jusqu’à 68 kg, en plus des 136 kg du vélo. Soit une capacité de charge de plus de 200 kg au total. Même avec tout ça, l’autonomie ne sera pour autant pas divisée par quatre ou cinq. Et en réalité, parcourir à minima 100 km avec ce vélo relève là encore d’une très belle prestation de sa part.

Cet Addmotor Graoopro est un exemple intéressant pour montrer qu’il est possible de concevoir des vélos électriques avec des autonomies élevées. Pour le moment, ses précommandes sont réservées à l’Amérique du Nord, tout comme ses spécifications techniques : son moteur de 750 W et sa puissance de 32 km/h ne sont pas conformes à l’Europe.

Des freins trop modestes

En effet, avec cette vitesse, un « vélo électrique » est considéré comme un speedbike, qui dépend alors de la législation des cyclomoteurs (casque et gants homologués, assurance, interdiction de rouler sur les pistes cyclables). Il n’empêche, il serait par ailleurs difficile de vous le conseiller eu égard à ses freins à disque mécaniques. À ce prix-là, il mérite mieux.

Il faut en effet compter sur 1999 dollars et 2698 dollars pour la version mono-batterie et double batterie, respectivement, avec, en outre, une fourche suspendue de 80 mm de débattement, des roues de 24 pouces, un capteur de couple et une béquille double centrale.