9,8 kg et 25 000 € : ce sublime vélo électrique Lotus est tout bonnement unique

Le vélo électrique Lotus Type 136 a été officiellement présenté par Lotus, à Londres. Le constructeur a tout particulièrement mis l’accent sur l’aérodynamisme et la légèreté, le tout à un prix extrêmement salé de 25 000 euros.

Un vélo électrique comme on n’en voit pas tous les jours. Le Lotus Type 136 a été présenté dans le cadre d’un événement londonien exclusif et VIP. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque britannique s’est considérablement lâchée au moment d’imaginer et de concevoir ce modèle électrifié unique, qu’elle présente dans un communiqué de presse officiel.

Unique – ou presque – pour son poids de 9,8 kg. Rares sont les VAE à passer sous le seuil symbolique des 10 kg. Citons tout de même le Domestique de HPS Bike et ses 8,5 kilos. Pour en arriver là, Lotus fait logiquement appel au carbone, un matériau réputé pour sa légèreté et son coût onéreux. Le cadre, en carbone donc, est même fabriqué à la main en Italie, assure le groupe.

Saurez-vous dénicher le trompe-l’œil ?

Lotus joue à fond la carte de l’aérodynamisme, avec un guidon en forme de V et un dessin globalement inspiré du vélo de piste Hope HB.T, utilisé lors des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Pour tirer le poids vers le bas, l’entreprise a également fait appel à HPS Bike – celui-là même à l’origine du Domestique – afin d’intégrer une motorisation ultra légère d’1,2 kg.

Lotus s’est même amusé à ajouter un petit trompe d’œil difficilement perceptible. La soi-disant gourde fixée au cadre n’en est pas une : il s’agit en fait de la batterie d’une capacité de 193 Wh – selon BikeRadar. Pour la détacher, une simple pression sur un bouton suffit pour optimiser au mieux l’expérience utilisateur.

En édition limitée… pour son lancement

Toujours selon BikeRadar, ce vélo de route s’équipe d’une transmission électronique sans fil SRAM Red eTap AXS, de roues DT Swiss ARC 1100 et de pneus Pirelli P Zero Race TLR.

Pour l’occasion, Lotus veut faire de son vélo électrique un objet rare et suscitant la convoitise, puisque seulement 136 modèles exclusifs seront produits dans un premier temps. Chacun d’eux sera numéroté et conçu avec les couleurs emblématiques de la marque sportive (noir et jaune). Au printemps 2024, un modèle standard arrivera de série.

Un prix délirant

Lotus sort autant le grand jeu en matière de fiche technique que de prix, et s’offre ici une petite folie financière en mettant son modèle en vente à hauteur de 25 000 euros. Difficile de justifier un tel tarif, admettons-le.