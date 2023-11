Mais à quoi sert cette selle de vélo très particulière ?

La selle SaddleSpur n’est définitivement pas comme les autres. Destinée aux vélos de route ou aux gravel, elle s’affuble d’un support vertical censé soutenir naturellement le bas de votre dos. Les performances et le confort n’en seraient qu’améliorés.

Sur de longs efforts à vélo de route ou en gravel, les douleurs aux fesses et les maux de dos sont bien souvent légion. Nous en avions fait la petite expérience lors d’un Paris – Dieppe à vélo électrique, sur une durée de 2 jours. Et malgré une solide condition physique, certains de mes camarades de voyage en avaient aussi fait les frais.

Pour pallier ce problème, un certain John Downing a créé la SaddleSpur. Comme le remarque très justement Bikerumor, des premiers brevets déposés en 2016 constituaient les prémices de ce projet. Projet qui a ensuite parié sur le financement participatif pour se lancer, sur Kickstarter en 2022, sans succès.

Plus de confort et de performances

Un an plus tard, SaddleSpur prend enfin vie. Nul besoin de vous la décrire pour comprendre d’emblée qu’elle n’est définitivement pas comme les autres. Sa particularité ? Un point d’appui situé à l’arrière, censé intervenir aussi bien sur les performances que le confort du cycliste, peut-on lire sur le site officiel.

Les propriétés de cette selle permettraient en effet de réduire les douleurs ressenties au niveau du bas du dos et des fesses, grâce à un appui du corps naturel. Accessoirement, elle constitue un soutien au corps dès lors que vous vous redressez pour vous soulager. On le sait, la position de conduite très sportive des vélos de route et gravels peut être fatigante.

La SaddleSpur apporterait également un gain de performances au cycliste : en appuyant le bas de votre dos dessus, l’utilisateur serait en mesure de déployer plus de puissance à chaque pression sur la pédale grâce au maintien qu’elle procure.

De son côté, Bikerumor tend à pointer du doigt les limites de cet accessoire, qui peuvent en effet empêcher le cycliste de déplacer son poids vers l’arrière du vélo. Et ce afin de jouer sur l’équilibre global ou sur votre aérodynamisme en descente où l’on a tendance à reculer d’un cran notre corps.

Près de 150 euro à l’achat

Large de 130 mm et longue de 236 mm, la SaddleSpur est compatible avec les tiges de selle standards grâce à sa norme ISO-4210-9. Elle est également composée d’un rembourrage polyuréthane, d’une base flexible là encore pour renforcer le confort et d’un poids total de 310 grammes.

La SaddleSpur est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 125 livres sterling, soit environ 143 euros avec le taux de change actuel, hors frais d’expédition. Aucune date de livraison n’est pour l’instant indiquée. Évidemment, il conviendra de tester cette selle pour s’en faire un avis définitif et savoir si elle répond à toutes ses promesses.