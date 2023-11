Principalement spécialisée dans les VTT, la société britannique Whyte Bikes se tente au vélo électrique urbain avec sa gamme RHeO2 et RHeO3, attendus au printemps 2024. Leur particularité ? L’intégration d’un moteur KMC Kynamic, tout nouveau motoriste sur l’échiquier du VAE.

Avec la montée en puissance fulgurante de vélos électriques urbains depuis la période post-Covid, de nouveaux constructeurs tentent de se positionner sur ce juteux créneau pourtant très concurrentiel. C’est notamment le cas de Whyte Bikes, marque britannique créée en 1999 et principalement connue pour ses VTT.

Cette fois-ci, le groupe souhaite proposer une solution plus urbaine, avec un vélo électrique taillé pour la ville de par sa conception et ses performances : voici donc les RHeO2 et RHeO3, récemment présentés par la société et tout juste mis en lumière par Cycling Electric et BikeRadar.

Deux versions au choix

Les deux modèles sont identiques, à une petite différence près : le premier est orphelin de tout accessoire urbain, a contrario du second qui s’équipe de série d’un porte-bagages, d’une béquille et de garde-boue. Pour le reste, rien ne les différencie, excepté le prix évidemment : 1999 et 2299 livres sterling, respectivement, soit 2290 et 2631 euros environ.

Si le binôme apparaît d’ores et déjà sur le catalogue officiel du fabricant, Cycling Electric nous indique que leur disponibilité n’interviendra pas avant le printemps 2024. D’ailleurs, aucune des deux montures ne semble être proposée à l’achat, puisqu’aucune taille n’est sélectionnable sur la page produit.

Au chapitre des caractéristiques techniques, les RHeO2 et RHeO3 se distinguent sur un point. Ils sont parmi les premiers cycles du marché à s’équiper d’une motorisation KMC Kynamic, une filiale lancée tout récemment par le célèbre fabricant de chaînes KMC. Frandroid avait écrit un article à ce sujet pour vous présenter sa gamme.

Un poids maîtrisé

Il faut ici compter sur un moteur de 250 W d’un couple de 45 Nm, ce qui devrait lui apporter la dose de dynamisme suffisante pour les itinéraires urbains. Ce système est associé à une batterie de 252 Wh, soit une capacité énergétique relativement modeste. En revanche, leur poids respectif de 15,5 et 17,2 kg laisse espérer un vélo équilibré en termes de poids/performances, ce qui peut jouer favorablement sur l’autonomie.

Les pneus installés sur ce vélo tendent par ailleurs à rassurer : il s’agit de Maxxis Reaver de 28 pouces, dont l’aspect cranté devrait lui apporter un poil de polyvalence, et surtout, une bonne adhérence au sol. Toujours pratique, d’autant plus avec des freins à disque hydrauliques Tektro T3020 avec lesquels le freinage peut être puissant.

Printemps 2024

Pour terminer, cette monture s’appuie sur une transmission Shimano Cues à 9 vitesses. Compte tenu du nombre de rapports, il s’agit ici de la Série U4000, soit l’entrée de gamme du constructeur. Disponibles en version cadre haut et cadre bas, les Whyte Bikes RHeO2 et RHeO3 seront lancés, pour rappel, vers le printemps 2024.