Vélo électrique : après avoir frôlé la faillite, ce fabricant prometteur goûte à la résurrection

Excellente nouvelle pour le constructeur danois Mate Bike, qui a été libéré de ses dettes par ses divers créanciers afin de poursuivre ses activités de vente dans le vélo électrique. En octobre, l’entreprise était au bord de la faillite.

Une bonne nouvelle qui donne le sourire. Au bord de la faillite en octobre dernier – tout comme plusieurs autres fabricants de vélos électriques -, le groupe Mate Bike a trouvé une issue de secours pour s’échapper de sa situation financière inquiétante. La société avait en effet cumulé des dettes évaluées à plus de 9 millions d’euros, malgré des débuts prometteurs à ses débuts.

Les dettes effacées

En octobre, Anders Kaasgaard, PDG de Mate Bike, gardait cependant un état d’esprit très positif. « Nous sommes assez optimistes quant à notre capacité à créer un plan capable de garantir en partie les emplois et l’avenir de Mate Bikes afin que nous puissions continuer à développer cette marque de vélos électriques dans le monde entier », avait-il déclaré.

Bien lui en a pris, la catastrophe a été évitée. Le média danois Detail Watch – via Brignt.nl – nous apprend que ses dettes ont été payées grâce à l’arrivée de nouveaux capitaux, afin de reprendre ses activités. Les créanciers ont d’ailleurs présenté et adopté un plan de reconstruction auprès du tribunal du commerce.

Plus petits volumes de vente

Deux principaux fonds ont participé à sauver la mise de Mate Bike : Nordic Eye et le Français Mirabeau Impact. Président du conseil d’administration et directeur général du groupe, Anders Kaasgaard a également apporté son aide financière.

Rappelons que Mate Bike était depuis octobre sous le contrôle d’un avocat et administrateur, chargés de scruter et inspecter chaque décision importante du groupe. Pour la suite, le fabricant devrait apporter des changements majeurs pour maintenir une forme de stabilité. Il est notamment question de plus petits volumes de ventes… plus rentables cette fois-ci. Mate Bike était déjà passé de 60 à 15 salariés pour réduire ses charges salariales.