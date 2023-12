Reebok s’apprête à lancer une grande offensive dans les vélos et trottinettes électriques

Reebok est ambitieux et prépare une offensive sur le créneau des vélos et trottinettes électriques en Europe. Néanmoins encore incertains, les modèles en question sont sous licence et produits par un acteur asiatique.

Reebok, propriété d’Adidas, est une marque réputée dans les articles de sport. Tout comme les groupes français Decathlon et Intersport, la firme anglaise veut s’implanter dans la mobilité urbaine. Elle avait mené un prélancement lors de l’IFA de Berlin en septembre, mais la vraie offensive a été lancée au salon Ispo de Munich fin novembre, selon Rad Markt.

Une gamme complète de vélos électriques Reebok

Reebok a donc dans ses cartons de nombreux vélos électriques et trottinettes électriques, mais elle ne les fabriquera pas. La marque vendra sous licence via son fournisseur Asia Kingston (Asiak), ayant déjà réalisé des engins de mobilité comme les trottinettes électriques Red Bull Racing (mais pas celle-ci). Mais ici, le plan est ambitieux, au point de posséder un catalogue complet de vélos électriques.

Un des nombreux VTTAE envisagés // Source : Asiak Un vélo gravel électrique Reebok // Source : Asiak Un fitness à cadre bas // Source : Asiak

La famille des VTTAE est représentée par cinq modèles de 29 pouces, dont trois tout suspendu RK-MTB héritant d’un moteur central Mivice, deux légers RK-FITMTB avec un moteur Bafang. L’offre intègre aussi un duo route/gravel RK-Fit et un fitness 7 vitesses décliné en cadre bas.

Plus commun, Reebok propose aussi un VTC RK-COM équipé d’un moteur central Motinova ou d’un bloc arrière Bafang, disponible en trois cadres. Enfin, des vélos électriques loisir RK-Fun sont aussi au programme, via le cruiser rivalisant avec des Electra, un VTTAE semi-rigide 27,5 pouces ainsi que deux vélos pliants tout-terrain et urbains de 20 pouces. Et ce n’est pas tout.

Cinq trottinettes aussi, mais prudence

On vous parlait de trottinettes électriques Reebok, où le catalogue semble optimiste. Toutes sont en 10 pouces, avec un moteur arrière. Les plus abordables seront les rigides RK-Street 10 (300-350 W) et RK-Boost 10 (500 W), suivies par les suspendus RK-Speed/Training 10 doté de frein arrière à disque. Le modèle haut de gamme et phare de la gamme serait représentée par la RK-Training Pro, potentielle rivale d’une Xiaomi 4 Ultra (500 W nominaux, batterie 15 Ah, deux freins à disque).

Une trottinette accessible Reebok // Source : Asiak Un modèle à suspension // Source : Asiak La trottinette électrique premium Reebok // Source : Asiak

Si les vélos électriques auront droit à une production en Europe, il n’en serait pas autant pour ces trottinettes électriques. Reebok est ambitieux, annonçant déjà des prix de VAE entre 1 200 et 4 000 euros selon Radmarkt. Mais attendons tout de même du concret, car il faut trouver des revendeurs. Si les trottinettes Red Bull avait pu voir le jour – exemple ici – la gamme de mobilité Alfa Romeo Racing, pourtant exposée en partie à l’Eurobike 2023, n’a jamais été lancée.