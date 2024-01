Cette remorque pour vélo électrique peut se transformer en bateau et en camping-car

The BeTriton Trailer Version n’est pas une remorque comme les autres. À tracter a minima avec un vélo électrique compte tenu de son poids, elle est aussi capable de naviguer à une vitesse de 8 km/h. Dormir dedans est aussi envisageable.

En 2013, Aigars Lauzis a entrepris un voyage à vélo de 4 ans, sur 30 000 kilomètres, et à travers l’Eurasie pour relier Londres à Tokyo. Dès 2018, ce passionné de cyclotourisme crée son studio de conception et de prototypage BeTRITON, duquel découle un premier véhicule amphibien nommé The BeTriton Full Version, sorti pour la première fois en 2023.

Récemment, une nouvelle version de ce produit pas comme les autres a été présentée par la société : The BeTriton Trailer Version. En lieu et place d’un véhicule trois en un – vélo, camping-car et bateau -, a été imaginé une remorque deux en une qui se limite à deux fonctions précises : le camping et la navigation.

Un poids lourd

Pour déplacer cette remorque, un vélo électrique est bien évidemment de mise. Car à 130 kg sans les batteries, The BeTriton Trailer Version n’est clairement pas un poids plume à transporter. Il conviendra donc de posséder un VAE dont l’autonomie est grande, le tout associé à un puissant moteur pour parvenir à tracter l’ensemble.

Source : BeTriton Source : BeTriton Source : BeTriton

Haute de 120 cm et longue de 4,5 mètres, la remorque s’appuie sur des roues de 24 pouces capables de supporter jusqu’à 260 kg au total (batteries, deux adultes, animal, bagages). Outre le fait de pouvoir dormir dedans, offrant au passage un lieu plus cosy qu’une simple tente, ladite remorque est capable de se transformer en petit bateau.

Pour les lacs, rivières et canaux

Une fois les roues rabattues et les bouées latérales fixées, un moteur de 2150W prend le relais pour vous propulser à une vitesse mesurée de 8 km/h. Il convient de préciser que ce type de bateau appartient à la catégorie D : il est donc considéré comme un navire de plaisance autorisé à naviguer sur les petits lacs, rivières et canaux.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dotée de deux batteries, la version « Upgraded » fournit une autonomie de 25 km, contre 12,5 km pour la version « Standard ». Une fois votre sortie bateau terminée, vous pouvez crécher à la belle étoile sur un plancher de deux places (97 x 210 cm). Une bâche en PVC peut être installée pour se parer contre le froid et les diverses intempéries. La connectique n’a pas non plus été oubliée, avec des des ports USB A et USB C.

Un prix qui pique

Disponible en précommande pour 100 euros, The BeTriton Trailer Version est fournie aux clients sous forme de kit à assembler. Les livraisons sont effectuées en France. La version « Standard » coûte la somme de 9900 euros, contre 12 900 euros pour la version « Upgraded », qui profite d’une double batterie et d’une multitude d’accessoires complémentaires (tapis de sol et de couchage, feux de navigation, rangements intérieurs, etc.).