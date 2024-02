Ce vélo électrique compact et pliable est l’un des plus élégants et légers au monde

Avec seulement 23 kg, le vélo longtail pliant est aussi pratique. Mais ce Gocycle CXi et sa version CX+ à poignées pliantes sont toutefois très chers.

Gocycle avait marqué les esprits dans le vélo électrique avec son modèle pliant GX, design, léger et technologique. La firme anglaise s’était reposée sur ses lauriers depuis le lancement du Gocycle G4 en 2021, mais annonce un tout nouveau vélo.

Un vélo longtail… pliant !

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, la fabricant ne va pas sur le vélo de taille classique, mais sur le vélo cargo électrique. Son Gocycle CXi Family est un longtail pas comme les autres. Ce modèle est tout aussi original, avec la même base que le G4 à monofourche avant carbone, dont on aurait allongé l’arrière pour y intégrer une plateforme.

Cette dernière “WingPillar Frame” (ou châssis à aile-pilier) sert ainsi de porte-bagages ou emporter les bambins avec soi. C’est étonnant oui, sa planche en bois de cerisier et teck est au standard de fixation type MIK HD pour accessoires. Au total, le Gocycle cargo peut même transporter une charge jusqu’à 220 kg, ce qui est remarquable pour la compacité.

Et rappel, ce vélo est pliable ! On peut stocker facilement le CXi, voire le transporter, car le cadre aluminium et carbone réduit le poids à seulement 23 kg. C’est similaire à un vélo électrique classique.

Un guidon réglable sur 3 axes, intégrant lumières et écran

Autre nouveauté, la marque anglaise a développé un nouveau guidon “FloFit”. On retrouve la barre de voyant et éclairage au centre, ainsi que le câblage intégré, mais désormais à poignées pliables. Ces dernières sont en plus réglables pour être à l’envi soit ergonomique et confortable, ou pour une position plus sportive. Ce guidon spécial aura un prix, puisqu’il duplique l’offre en version Gocycle CX+, beaucoup plus chère.

Or comme le CXi, le vélo allongé électrique aura le même moteur avant G4Drive, ainsi qu’une transmission par courroie avec moyeu Shimano Nexus 5 vitesses. La batterie non amovible dans le cadre est toujours d’une capacité de 375 Wh, soit environ 80 km d’autonomie en mode éco.

Gocycle n’a aucune limite de prix…

Attention, accrochez-vous pour le prix, car le Gocycle CXi n’est pas donné. Il débute à 6 999 euros, et même à 7 999 euros en variante Gocycle CX+.

Cela n’inclut pas les accessoires pour transporter bébé, ni repose-pieds, ni garde-boues, ou protège-roue. Au moins, les six livrées bicolores sont sympathiques. Or, à 1 000 euros de moins, on trouve des références très haut de gamme du vélo longtail électrique : Tern GSD, Riese & Müller MultiTinky, voire même des biporteurs type Urban Arrow.

Disponibles en précommande, les Gocycle CXi et CX+ enclencheront leurs livraisons en septembre 2024, « en très petites quantités au lancement ». Un moyen de créer la rareté, et pousser à déposer 499 euros d’apport dès aujourd’hui pour figurer parmi les premiers propriétaires.