Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour les constructeurs de vélos : la preuve avec cette marque historique

En proie à de graves difficultés financières, le constructeur Orange Bikes, qui conçoit des VTT depuis 1988, va repartir de l’avant grâce à une restructuration profonde du groupe et l’acquisition de son fabricant de cadres.

Après une terrible série de mauvaises nouvelles où les faillites et autres difficultés financières se sont enchaînées, place à l’espoir. Après Reine Bike, Probikeshop ou encore QWIC, qui ont tous été repris après avoir sombré dans la faillite (ou presque), un nouvel acteur devrait reprendre du service : Orange Bikes.

Début janvier, ce constructeur historique de VTT – dont certains modèles étaient électriques – n’allait pas bien. Un administrateur avait en effet été nommé pour scruter ses moindres faits et gestes, en raison de sa situation économique délicate. Entretemps, un plan de restructuration et de relance se tramait dans les coulisses.

Les activités commerciales vont se poursuivre

Bonne nouvelle : tout devrait repartir de l’avant. C’est tout du moins ce que l’on apprend dans les colonnes de Pinkbike, qui cite un communiqué de presse de l’entreprise. Plus précisément, les activités commerciales devraient se poursuivre sous la houlette d’Ashley Ball, qui avait racheté Orange Bikes en 2015.

En fait, Ashley Ball n’est autre que le propriétaire de Bairstows Sheet Metal, à Halifax (Royaume-Uni), qui fabrique les cadres d’Orange Bikes depuis sa création. Dans le communiqué, il est indiqué qu’Orange Bike a été en mesure d’acquérir son partenaire industriel, probablement par un montage financier dont on ne connaît pas les détails.

Rationalisation des coûts

Cette acquisition offrirait de nombreux avantages à Orange Bikes. Déjà, l’ensemble du processus de production et d’assemblage est désormais réuni au même endroit. Un moyen pour le groupe « de rationaliser nos opérations et de créer un processus de production plus efficace ». Le site se situe par ailleurs à 3 km du siège social actuel.

Ce faisant, Orange Bikes estime optimiser son efficacité, mais aussi ses coûts, grâce à un meilleur contrôle de l’appareil productif. Tout reste maintenant à faire, et ne rien ne dit que le groupe sortira la tête de l’eau haut la main, alors que la conjoncture économique défavorable du secteur décime de nombreuses entreprises.

En tout cas, le site d’Orange Bikes est de nouveau opérationnel. On ne peut désormais que lui souhaiter bonne chance dans cette nouvelle aventure.